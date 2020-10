Minden századik koronavírus-fertőzöttnél fennáll az agyvérzés kockázata

1,4% kap agyvérzést azon személyek közül, akik koronavírussal kórházba kerülnek - mutatta ki a Cambridge-i Egyetem egy kutatócsoportja, egy százezer emberre kiterjedő vizsgálatból.



Ráadásul a covid-betegeknél jelentkező stroke elhalálozási aránya az átlagosnál magasabb. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy az agyi érkatasztrófa kockázatát növeli a magas vérnyomás és a cukorbaj.



A szélütés korán, általában a fertőzés után néhány nappal következik be, és olyanoknál is jelentkezhet, akik tünetmentesen fertőződtek koronavírussal.



Riasztó adat, hogy ezek a betegek általában hat évvel fiatalabbak a kórházi ápoltak átlagánál. Ugyanakkor az őket sújtó stroke kétszer végzetesebb az átlagnál – számolták ki a szakértők összesen 61 tanulmányuk alapján.



„A járvány terjedése miatt ezreket érinthet a stroke világszerte” – mondta Hugh Markus professzor, a cambridge-i kutatás vezetője.



A vizsgálat alapján elmondható, hogy gyakorlatilag minden századik kórházba került covid-fertőzöttet a stroke kockázata is fenyegeti.



Leggyakoribb előfordulási formája az akut ischaemiás stroke volt, amikor leáll az agy vérellátása.



A kutatók egyébként nem találtak eltérést a stroke-betegek nemi arányában, illetve aközött, hogy dohányoztak vagy sem.



Egy másik kutatás arra világított rá, hogy a fertőzésből felépült betegek közül néhánynál hosszú időn át jelentkeznek a kimerültség jelei.



Az még nem világos, mi okozza, hogy a betegek egyike-másika hónapokkal a fertőzés után is levert, és az átlagosnál sokkal fáradékonyabb.



Szívműködésük szabályos, tüdőkapacitásuk sem mutat rendellenességet, ennek ellenére rövid idő alatt elfáradnak, holott a tavaszi covid-fertőzés után a nyáron már fertőzésmentesnek nyilvánították őket.



A közösségi platformok zárt csoportjaiban ezrek osztottak meg ehhez hasonló tapasztalatokat, aminek az okát még nem sikerült kideríteni. (via euronews)

