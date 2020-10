David Guetta lesz Palvin Barbara műsorvezető társa az MTV EMA budapesti online showjában

David Guetta DJ és producer lesz Palvin Barbara műsorvezető társa az MTV EMA 2020 online showjában november 8-án Budapesten.



A rendhagyó virtuális showműsor műsorvezetője Palvin Barbara szupermodell mellett David Guetta francia DJ és producer lesz, aki az elektronikus zenei élet egyik leghíresebb előadója. A rendhagyó online díjátadón David Guetta egy különleges zenei produkcióval is készül a Széchenyi Gyógyfürdő medencéjében kialakított színpadon - közölte az MTI-vel csütörtökön a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).



Mint a közlemény emlékeztet, az MTV csatornáin keresztül több mint 180 országban közvetített show történetében először kerül reflektorfénybe Magyarország. Az MTV EMA az idén a járványhelyzetre való tekintettel rendhagyó, online műsorral jelentkezik Budapestről és Londonból.



Az adásban a nézők Magyarország ikonikus helyszíneit láthatják majd világszerte: David Guetta és Palvin Barbara vezetésével egy virtuális turnén vehetnek részt, továbbá a kulisszák mögé is betekinthetnek.



Palvin Barbara hangsúlyozta: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy részese lehet ennek a rangos nemzetközi díjátadónak. "Külön öröm számomra, hogy a világhírű DJ és producer mellett mutathatom meg a világnak, hogy milyen csodálatos az országunk" - fogalmazott a szupermodell.



Az 1994 óta minden évben más európai nagyvárosból közvetített rendezvény egyedülálló turisztikai reklámértékkel bír, hiszen világsztárok kíséretében Magyarország négy ikonikus helyszínét láthatják majd az adás ideje alatt a nézők. A több világsztárt is felvonultató MTV EMA 2020 hivatalos partnere ebben az évben Magyarország - áll az MTÜ közleményében. (mti)

