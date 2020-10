Com’ON Kolozsvár ‘20: több tucatnyi eseményt szerveznek a fiatalok a kolozsváriaknak

Görkorcsolyapálya, vezetett séták az erdőben, tájékoztató kampány az elektronikai termékek újrahasznosításáról, filmvetítések, filozófiai műhelyek gyerekeknek, online szakmai orientációs foglalkozások - ez csak néhány példa abból közösség életét jobbá tenni kívánó több tucatnyi eseményből, akcióból és kampányból, amellyel fiatalok jelentkeztek a Com’ON Kolozsvár ‘20 részvételi folyamatra, és amelyek ebben az időszakban zajlanak. A kezdeményezések szeptember 25-én kezdődtek, november 15-ig tartanak a városban vagy online, és Kolozsvár minden korosztályú lakosának szólnak.



"A Com'ON kezdeményezések megvalósítási periódusa az, amit mindannyian a leginkább várunk. Nagyon jó érzés látni, hogy ilyen sok elhivatott fiatal csatlakozott számos színes ötlettel. A várakozás nem volt hiábavaló: a kezdeményezések fele már megvalósult vagy folyamatban van, és az események jelentős számú, minden korosztályból álló résztvevőt gyűjtöttek össze, akiknek sikerült mosolyt csalni az arcára és új tapasztalatokkal gazdagítani őket. A jelenlegi helyzet természetesen számunkra is gondokat okoz, de úgy gondolom, nagyon szerencsések vagyunk, hiszen csapatunk optimista és nyitott, és megértő kezdeményezőink vannak. A konkrét kérdések megoldásától kezdve az egyes kezdeményezések online átültetéséig mindannyian részt veszünk abban, hogy jó és biztonságos kezdeményezéseket nyújtsunk a kolozsvári közösség számára. Mert ezt tesszük a Com’ON Kolozsvár ‘20-as kiadásán - we do well together (jól csináljuk együtt) ” – részletezte Larisa Dumitroaea, a Com’ON Kolozsvár projekt menedzsere.



A tevékenységek egy része már lezajlott: egyes fiatalok szabadtéri napot szerveztek jógával, festéssel vagy zsonglőrködéssel, mások a Fellegváron indítottak szabadtéri telefonos fotóműhelyt. Voltak olyan akciók is, amelyek során Kolozsvár különböző parkjaiban a fiatalok mobiltelefon vagy különféle alkalmazások használatával kalauzolták az időseket, egy másik csoport pedig aerobik bemutatókat tartott a járókelők számára. Azok, akik az internet mellett döntöttek, szintén nagyon változatos akciókkal rukkoltak elő: voltak, akik filozófiai műhelymunkákat tartottak a gyermekek számára, mások mentálhigiénés platformot hoztak létre a fiataloknak, olyan témákban, mint az online zaklatás. A megvalósítási időszak végéig a kolozsváriak részt vehetnek véradó akciókban, online workshopon a serdülőkor kihívásairól, vitákon és retorika-versenyen, alkotói kurzuson, bemutatón a rajzolás alapjairól és egyebekről. A megvalósuló kezdeményezések közül hármat hátrányos helyzetű csapatok kiviteleznek, egyet pedig egy 14 és 17 év közötti fiatalokból álló csapat.



A 132 fiatalból álló 29 csoport által javasolt 47 kezdeményezést 2020. november 15-ig valósítják meg, mind a városban, mind online. A megvalósuló ötletek közül 21 az egészségről, 38 az oktatásról, 25 a részvételről és 17 az aktiválásról szól.



Itt, illetve itt olvashat bővebben azokról a kezdeményezésekről, amelyeket az önkormányzat anyagilag támogat, legtöbb 3.500 lej értékben / kezdeményezés és megvalósításra kerültek/kerülnek.



A kezdeményezések naptárát itt követheti vagy a Facebook oldalunkon.



A Com’ON Cluj-Napoca ‘20-on regisztrált kezdeményezéseket 191, 14–35 év közötti fiatal javasolta. Azok átlagéletkora, akik ötleteiket a kolozsvári Com’ON ‘20 -on regisztrálták 22 év. Miután a beküldött ötleteket technikailag igazolták, az egész kolozsvári közösségben népszerűsítették őket, és az érdeklődők beléptek a www.comoncluj.ro oldalra, ahol kiválasztották kedvenceiket. Körülbelül 3000 szavazatot regisztráltak több mint 1500 kolozsvári lakostól.



A Com’ON Kolozsvár ’20 stratégiai partnerei a Kolozsvári Kulturális Központ, a ClujHub, a Transilvania IT Cluster, a Kolozsvári Ifjúsági Föderáció, a Citizen Y Erőforrásközpont, a Kolozs Megyei Diáktanács, Kolozs Megyei Magyar Diáktanács, Kolozsvári Művelődési Ház.



A Com’ON Kolozsvár 2020-as kiadását a PONT Csoport bonyolítja le. A 2009-ben alakult szervezet társadalmi innovációs és részvételi folyamatokat támogat elsősorban vállalkozásfejlesztés és kultúra területén, különös hangsúlyt fektetve az ifjúságra és az információs technológiák hatékony felhasználására. A részvételi folyamat alapjait a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa program keretében fektette le.



A Com’ON Kolozsvár ’20 program Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa támogatásával valósul meg. (közlemény)

