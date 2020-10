Egy tanulmány szerint a covidos betegek 82 százalékának D-vitamin hiánya van

A Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint, egy kísérlet során, amelyben 216 beteget figyeltek meg, kiderült, hogy a COVID-19-ben szenvedő betegek több mint 80 százalékának D-vitamin hiánya van. Ez a hiány férfiaknál gyakoribb, számol be az Agerpres a tanulmányról.



A COVID-19 betegeket, akik ebben a vizsgálatban részt vettek, a spanyol Santander városban, az Universitario Marques de Valdecilla kórházban kezelték koronavírus fertőzéssel.



A Nemzetközi Endokrinológiai Társaság közleménye szerint a D-vitamin a vesék által termelt hormon, amely szabályozza a vér kálciumkoncentrációját és befolyásolja az immunrendszert. A D-vitamin-hiány többféle egészségügyi problémával jár, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a D-vitamin megfelelő szintje kedvezően befolyásolja az immunrendszer működését, különösen a fertőzések elleni védelem szempontjából.



A D-vitamin (cholecalciferol), amit más néven D-hormonnak is neveznek a hatásmechanizmusa miatt, táplálék útján gyakorlatilag alig vihető be a szervezetbe, viszont a bőrünket érő napfény hatására saját szervezetünk elő tudja állítani a vitamin előanyagaiból. A szervezetünk D-vitamin-szintjéért ugyanis elsődlegesen a bőrünket érő ultraibolya (UV-B) sugárzás felelős. A hiányállapot elkerüléséhez a szakemberek szerint már az is elegendő lenne, ha a márciustól szeptemberig tartó időszakban napi 15-30 percet a napon töltenénk, azonban a modern életvitelből fakadóan erre a lakosság nagyobb hányadának nem jut elég ideje, ez viszont magában hordozza a D-vitamin-hiány kialakulásával járó egészségügyi kockázatokat.





Jose L. Hernandez kutató, a Cantabria Spanyol Egyetem munkatársa úgy véli, hogy a D-vitamin hiányát azonosítani és kezelni kell, különösen a veszélyeztetett csoportok, például idősek és társbetegségben szenvedő betegek körében. Azt is elmondta, hogy ezzel a vitaminnal történő kezelés javasolt azoknak a COVID-19-ben szenvedő betegeknek, akiknek alacsony a D-vitamin szintjük a vérben. A kutatók megállapították, hogy a vizsgálatban részt vevő 216 COVID-19 beteg 82,2 százalékánál jelentős volt a D-vitamin hiány, és a férfiak általában alacsonyabb szinttel rendelkeztek, mint a nők. A szakértők azonban nem találtak kapcsolatot a D-vitamin alacsony koncentrációja vagy hiánya és a betegség súlyossága között. (agerpres, hírszerk.)



