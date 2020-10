Brit kutatók: hamarabb kiürülnek a Covid-19 antitestek a tünetmentesek és az idősek szervezetéből

Brit kutatók felfedezték, hogy azon emberek szerevetéből, akik elkapják a koronavírust, de nem produkálnak tünetet, hamarabb kiürülnek az antitestek, amelyek egy következő találkozáskor az új típusú koronavírussal, szerepet játszhatnának abban, hogy hatékonyan lépjenek fel a szervezet védelmében - írja az AFP hírügynökség.



Az Imperial College of London és az Ipsos Mori szervezetek által végzett kutatásban június 20. és szeptember 28. között 350 000 személyt figyeltek meg, akik önként jelentkeztek tesztelésre, és megfigyelhető lett a szervezetükben levő antitestek mennyiségének alakulása.



"Ebben az időszakban a koronavírus elleni antitestekre pozitívan tesztelt emberek aránya 26,5 százalékkal csökkent: a tesztelt populáció 6 százalékáról a 4,4 százalékára", írják. Szerintük ez azt mutatja, hogy az antitestek hetek és hónapok után kiürülnek a szervezetből, és a szervezet az antitestek hiányában nem tud megfelelő immunreakciót produkálni abban az esetben, ha az illető újrafertőződik a koronavírussal.



Az eredményből az is kiderül továbbá, hogy azon személyek, akik a fertőzés során nem produkálta tüneteket, hamarabb elveszíthetik az antitesteket.



Az antitestek jelenléte a három hónap alatt 22,3 százalékkal esett általános viszonylatban, viszont sokkal magasabb volt a veszteség, mintegy 64 százalék azoknál, akik azt mondták, hogy a vírus nem okozott náluk tüneteket.



A tanulmányból az is kiderül, hogy az idősek szervezetéből is hamarabb kiürülnek az antitestek: három hónap alatt 39 százalékkal csökkent a 75 év felettieknél az antitest mennyiség, a 18 és 24 év közöttieknél meg csak 14,9 százalékkal .



James Bethell brit egészségügyi államtitkár azt mondta, hogy ez a tanulmány meghatározó módon segíti megérteni a Covid-19 antitestek fejlődését.



A kutatók figyelmeztetnek, nem tudni még, hogy az antitestek jelenléte megfelelő szintű immunitást biztosít-e a vírus ellen, és ha igen, ez az immunitás meddig tarthat. (hírszerk.)



