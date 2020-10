Szokatlan meleg jön, aztán lehűlés

A következő napokban még enyhébb lesz az idő, mint ilyenkor általában, október 31-étől azonban fokozatos lehűlésre és csapadékra kell számítani, a hegyekben akár havazhat is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 26-a és november 8-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben október 30-áig nappal 14-19 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka 5-8 fok várható. A hónap utolsó napjától november 2-áig aztán fokozatosan lehűl az idő, nappal 9-12 fokig melegszik a levegő, éjszaka fagypont és 5 fok közötti hőmérsékletet valószínűsítenek. Az ezt követő időszakban melegebb és hűvösebb napok váltogatják egymást. Helyi esőzésekre 30-a körül, majd a jelzett időszak második hetében kell számítani.



A Bánságban, a Körösök vidékén és Máramarosban péntekig 17-20 fok körüli maximumok lesznek, éjszaka 6-9 fokig hűl a levegő. Október 30-a és november 2-a között ezekben a régiókban is lehűlés várható, nappal 12-14 fokos, éjszaka 2-6 fokos hőmérséklettel. Jövő hét folyamán előbb az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleti értékekre, a hét vége felé pedig ismét hideg időre kell számítani. Helyi esőzésekkel csütörtöktől szombatig, illetve a jövő hét folyamán kell számolni.



Csütörtökig a hegyekben is enyhébb lesz az idő, mint ilyenkor lenni szokott, 8-14 fokos nappali csúcshőmérséklet várható, 30-ától azonban a sokévi átlagnál alacsonyabb hőmérsékleti értékeket jósolnak, nappal 2-6 fokra kell számítani, éjszaka pedig fagypont alatti értékek lesznek. Csapadék október 30-a és november 2-a között várható, a magasabb hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat.(agerpres)

