Meghalt egy orvos, aki az oxfordi covid elleni vakcina tesztelésében vett részt önkéntesként

Meghalt egy 28 éves brazil orvos, aki önkéntesen részt vett az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszercég koronavírus-vakcinájának klinikai tesztelésében. Meg nem erősített hírek szerint nem a tesztelt oltóanyag okozhatta halálát, mert ő az úgynevezett kontroll csoportban volt, akik csak placébót kapnak, tehát a vizsgált anyagot nem juttatták szervezetébe.



A placébó hírének megerősítését vagy cáfolatát várja a szakma



A brazil média szerdán jelentette a fiatal Rio de Janeiró-i 28 éves orvos halálát. A brazil nemzeti egészségügyi szolgálat megerősítette, hogy meghalt a tesztprogram egyik brazil önkéntese.



Brazília egészségügyi hatósága a titoktartási protokollokra hivatkozva nem részletezte a haláleset körülményeit. Az Oxfordi Egyetem szerintaz önkéntesek válogatása során egy "alapos értékelés"-en ment át mindegyik jelentkező, és ebben az esetben sem merültek fel biztonsági aggályok.



A BBC úgy tudja, hogy az önkéntes nem kapta meg az oltást. A vizsgálatban részt vevő önkénteseknek csak körülbelül fele kapta meg a tényleges vakcinát, amelyet az Oxfordi Egyetem fejlesztett ki a Covid-19 ellen. A második csoportnak egy már meglévő, és minden engedéllyel rendelkező meningitis elleni oltást adtak be. Sem a résztvevők, sem a családjuk nem tudták és nem tudják továbbra sem, melyik oltást kapták be.



Ugyanis ez a protokollum, amelyet minden esetben alkalmaznak, lehetővé teszi a kutatók számára, hogy összehasonlítsák a két csoport eredményeit annak mérése érdekében, hogy a vakcina hatékony-e.



A fiatal brazil orvos az első áldozat, aki részt vett valamelyik fejlesztés alatt álló koronavírus-oltóanyag tesztprogramjában. Ha bebizonyosodik, hogy valóban csak placébót kapott, de vakcinát nem, akkor nem lehet azt mondani, hogy az oltóanyag okozta a halálát, viszont ki kell vizsgálni a tényleges okot.





A frontvonalban küzdött a vírus ellen



A CNN televízió brazíliai szerkesztősége úgy tudja, hogy a fiatal orvos a koronavírus elleni küzdelem frontvonalában dolgozott.



Sajtóhírek szerint két riói kórházban is alkalmazták a 28 éves férfit, aki nagy eséllyel munkája közben fertőződött meg a koronavírussal, majd komplikációk léptek fel nála.



Folytatják a vakcina tesztelését



A tesztprogramban való részételéről írt az O Globo című brazil lap és a Bloomberg hírügynökség is, de csak meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt jelentették, hogy a férfi egy olyan tesztalany lehetett, aki placebót kapott. Az információt a fejlesztést végző szakemberek nem erősítették meg, és egyelőre nem is cáfolták. Annyi bizonyos jelenleg, hogy elkezdték kivizsgálni a halál körülményeit.



A sajtóértesülésekkel összhangban van, hogy az oltóanyagot fejlesztő Oxfordi Egyetem közölte, hogy a tesztprogram folytatódik, mert "egy független bizottság következtetése és a brazil egészségügyi hatóságok ajánlása alapján" az nem veszélyes a benne részt vevőkre. Ez a bejelentés utalhat arra, hogy nem juttattak oltóanyagot az elhunyt fiatal orvos szervezetébe.



Gyengültek a cég részvényei



Az eset kapcsán több publikáció emlékeztet, hogy az oltóanyagot előállító AstraZeneca szeptemberben egy időre felfüggesztette a tesztprogramot, mert egy tesztalany megbetegedett.



Brazíliában 10 ezer önkéntessel tervezték lebonyolítani a vakcina klinikai bevizsgálását, közülük 8 ezren már megkapták az első dózisokat, tudatta a Sao Paoló-i Egyetem.



Az AstraZeneca részvényei 1,8 százalékot estek a tesztalany halálának egyelőre tisztázatlan körülményei miatt. (BBC/CNN/Bloomberg/hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!