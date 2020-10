Ferenc pápa: a homoszexuális embereknek joguk kell legyen ahhoz, hogy családban éljenek

„A homoszexuális embereknek joguk kell legyen ahhoz, hogy családban éljenek. Ők is Isten gyermekei. Emiatt senkit sem szabad kiutasítani vagy szenvedésre késztetni. Bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó törvényre van szükség, hogy ily módon jogilag védettek lehessenek” – jelentette ki Ferenc pápa szerdán, miközben egy nyilvános beszélgetést folytatott egy a róla szóló dokumentumfilm rendezőjével, írja a catholicnewsagency.com.



Evgeni Afineevsky filmje, a Frencesco, kivételes egyházi vezetőként mutatja be Ferenc pápát, a most zajló Római Filmfesztivál keretében mutatták be. Ferenc pápa már érsekként ellenezte a melegházasságot, viszont helyette hangot adott az azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolatának elismerésének.



„Meg kell alkotni az élettársi kapcsolatot szabályozó törtvényt. Ez a (szexuális kisebbségeket) megvédené. Én kiállok egy ilyen törvény szükségessége mellett” – mondta.



A dokumentumfilm olyan témákat dolgoz fel, mint a társadalmi egyenlőtlenség, a rasszizmus, a globális felmelegedés, a szexuális zaklatás, a bevándorlók és menekültek problémái, az embercsempészet, a politikai polarizáció, illetve a keresztények, zsidók és muzulmánok közötti viszonyok. (hírszerk., MTI, catholicnewsagency.com)



Nyitókép: The Lima News

