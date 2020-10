Kutatók szerint egyes szájvizek is alkalmasak lehetnek a koronavírus hatástalanítására

Egyes szájon át szedhető antiszeptikumok és szájvizek képesek lehetnek hatástalanítani az új-koronavírust az amerikai Penn State Orvostudományi Főiskola kutatása szerint.



A laboratóriumi körülmények között végzett kísérletek eredményei azt jelzik, hogy egyes ilyen fertőzés ellenes, a kórokozókat megölő és szaporodásukat gátló termékek hasznosak lehetnek a vírusterheltség csökkentésében a szájban a megfertőződés után és segíthetnek csökkenteni a Covid-19-betegséget okozó SARS-CoV-2-fertőzés terjedését - olvasható a Science Daily tudományos hírportálon.



A Craig Meyers mikrobiológus, immunológus és szülész-nőgyógyász professzor vezette kutatócsoport számos száj- és orr-garatöblítőt tesztelt laboratóriumban, hogy kiderítse, képesek-e hatástalanítani az újkoronavírust.



A teszteltek között voltak babasamponok egy százalékos oldatai, egy orröblítő, peroxid alapú torokfájás elleni öblítők és szájvizek.



A kutatók azt találták, hogy több ilyen orr- és szájöblítő képes az emberi koronavírus semlegesítésére, ami azt feltételezi, hogy ezen termékek képesek lehetnek csökkenteni a Covid-19-betegek által átadható vírusmennyiséget.



"Miközben várunk a vakcina kifejlesztésére, szükség van a fertőzés átadásának csökkentését célzó módszerekre. Az általunk vizsgált termékek már elérhetők és gyakran az emberek napi rutinjának részévé váltak" - idézte az intézmény közleménye a professzort.



A Journal of Medical Virology című folyóiratban bemutatott kutatási eredményekből kiderült, hogy az egyszázalékos babasampon-oldatok, amelyeket az orvosok gyakran használnak az üregek öblítésére 99,9 százaléknál nagyobb arányban hatástalanították a koronavírust két perccel az után, hogy azzal érintkeztek. Több szájvíz és toroköblítő szintén hatékony volt a fertőzőképes vírus hatástalanítására. Több 99,9 százaléknál nagyobb arányban semlegesítette a vírust 30 másodperccel az után, hogy kapcsolatba került vele.



Meyers professzor szerint az eredményeik ígéretesek, és a következő lépésük az lesz, hogy klinikai teszteket végezzenek, hogy felbecsüljék hatékonyságukat Covid-19-betegek fertőzőképességének csökkentésében. Ha ezek az oldatuk csupán 50 százalékkal csökkenthetik a fertőzés átadását, már az is nagy eredmény - tette hozzá. (mti)



fotó: Photo by Annie Spratt on Unsplash

