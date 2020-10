Nem mossa az ágyneműjét, csak évente egyszer a britek közel egyharmada

Egy felmérés szerint a megkérdezett britek 30%-a csak évente egyszer vagy még ritkábban mossa ki az ágyneműjét - számol be Hammonds Furniture által kétezer ember megkérdezésével készült kutatás eredményeiről a Daily Mail.



A megkérdezettek 38%-a a kabátját is hasonlóan ritkán mossa ki.



Aragona Giuseppe orvos és egészségügyi tanácsadó arra figyelmeztetett a hír kapcsán, hogy az ágynemű rendszeres mosásának elmulasztása fertőzésekhez, bőrbetegségek kialakulásához vezet, és nem mellékesen a piszkos lepedők és huzatok büdösek is.



A megkérdezettek negyede elismerte, a takaróikat és a pokrócaikat is csak évente egyszer mossák ki; 18% pedig azt nyilatkozta, a farmernadrágját is csak évente mossa.



Az alsónemű tekintetében jobb a helyzet: a nők többsége minden viselés után kimossa azt.



A legpiszkosabbak a belfastiak a felmérés alapján, mert egyötödük még a zokniját is csak 10 alkalom után mossa ki; a legtisztább város ilyen értelemben Newcastle-Upon-Tyne, ahol a megkérdezettek fele még a pólóját is kimossa egyszeri viselést követően.



Az életkor szerinti megoszlást tekintve a legtisztábbak a millenáris generációhoz tartozók, 17%-uk minden ruháját kimossa egyszeri használat után. (dailymail.co.uk)



Kiemelt kép forrása: Peter H képe a Pixabay -en.

