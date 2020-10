Javában zajlik a koronavírus-járvány második hulláma Európa országaiban, eközben meg közeleg a karácsony, amely a legtöbb ember számára a családi összejövetelek ünnepe. Hogyan karácsonyozzunk biztonságban a szeretteinkkel koronavírus idején? Erre ad egyfajta megoldást egy német virológus.



Christian Drosten, a berlini La Charité kórház virológusa szerint a kulcs a "prekarantén". Drosten, aki egyébként Angela Merkel kancellár egyik tanácsadója, és tagja az Európai Unió koronavírussal foglalkozó szakértői csoportjának, azt állítja, akkor tudunk a "régi normálishoz" hasonló karácsonyi ünnepet ülni, ha legalább egy héttel azelőtt karanténba vonulunk, és elkerüljük az összes fizikai és társadalmi kontaktust.



Mindenki magának kell eldöntse, mennyire tudja ezt a saját életében alkalmazni - nyilatkozta a Die Zeitnak.



Hogyan lehet ezt például megvalósítani, ha a gyerekeid óvodába vagy iskolába járnak; lehetséges-e elkerülnöd a találkozásokat néhány nappal a családod meglátogatása előtt, vagy hogy teljesen otthonról dolgozz, ha a munkát megengedi? - tette fel a kérdéseket a virológus. Bizonyos értelemben az embereknek saját maguknak kell felmérniük a világjárvány veszélyeit; senki sincs abszolút biztonságban, állandóan ott lebeg a fejünk fölött a még olyan alacsony kockázat is - magyarázta.



Minden visszavezethető a nap mint nap meghozott ezernyi kis döntésünkre; például amikor kimegyünk enni valamit, az a kérdés, hogy belépünk-e a vendéglőbe még akkor is, ha zsúfolt, vagy a hideg ellenére inkább kinn maradunk - tette hozzá. Vagy feltesszük magunknak a kérdést: biztosan meg akarjuk-e szervezni azt a bulit, amit terveztünk, vagy inkább elhalaszjuk. Sok lehetőségünk van, amelyek úgymond nem tilosak, de mégis egyénileg mérlegelve tudatában kell lennünk a helyzet súlyosságának, még akkor is, ha az életünket megpróbáljuk normálisan élni - mutatott rá a virológus. (hotnews)



Kiemelt kép forrása: Pexels képe a Pixabay -en.

