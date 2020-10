Üröm az örömben: covidos volt a menyasszony egy margittai mennyegzőn

A Margitta Városi Kórház intenzív osztályán dolgozó ápolónő és párja, a városi rendőrség alkalmazottja múlt hét szombatján házasodtak össze: az esküvőre Margittán került sor, az eseményre több mint 100 vendég volt hivatalos - írja az eBihoreanul.ro. Nemrég számoltunk be egy nagyváradi esküvőről, amely több mint 350 vendég jelenlétében zajlott le, és ahol később a menyasszonyt a COVID-19-cel diagnosztizálták.



Ez alkalommal sem történt másként, ismét a menyasszony fertőződött meg, az idézett forrás szerint a fiatal nőt pénteken vizsgálták meg a margittai kórházban a protokoll szerint, mivel vissza akart térni dolgozni. Ekkor fedezték fel, hogy alkalmazottjuk covidos, annak ellenére, hogy jól érzi magát, nincsenek konkrét tünetei. A teszt eredményét követően a hölgyet és férjét is 14 napra karanténba helyezték.



A Bihar megyei Közegészségügyi Igazgatóság képviselői pénteken felkérték a fiatal párt, hogy mutassák be az esküvőjükre meghívott vendégek listáját, és járványügyi vizsgálatot indítanak az ügyben.



Rendőrségi források szerint a margittai rendőrségnél dolgozó vőlegény állítólag azt nyilatkozta főnökeinek, hogy közvetlen kollégái nem voltak a vendégek között, az esküvő pedig a szabadban volt, tiszteletben tartva a szokásos vendégszámot, azaz 100 embert. Mindennek azonban ellentmondanak a menyasszonya által a Facebook-on közzétett fotók és videófelvételek, amelyeken jól látható, hogy a vendégek egy belső térben tartózkodnak: esznek-isznak, táncolnak, mulatnak. A két fiatal csütörtökön posztolta a fotókat a közösségi oldalra, azonban a járványügyi vizsgálat kezdete után blokkolták Facebook-fiókjaikat. (eBihoreanul.ro/hírszerk.)



