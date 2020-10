Vigyen el az ördög! - Szent Paraszkiva ereklyéi előtt ilyeneket kívántak a rendőröknek a zarándokok

Több tucat ember tüntetett szerda délelőtt a jászvásári ortodox katedrális előtt, mivel nem tetszettek nekik a hatóságok által bevezetett járványügyi intézkedések, amelyek „akadályozták”, hogy a tiszteletüket tegyék Szent Paraszkiva, a katedrális védőszentje tiszteletére szervezett ünnepélyen.



Az összegyűlt hívő tömeg a helyszínre rendelt rendőröknek azt skandálta, hogy „Vigyen el az ördög!”, „Majd mind számolni fogtok!”, illetve „Le a diktatúrával!”. Egyes tüntetők agresszíven reagáltak a helyszínen lévő újságírók jelenlétére is, de néhány hívővel szemben is erőszakosan nyilvánultak meg – írja a News.ro.



Szent Paraszkiva ereklyéit a katedrális elé vitték, miután egy héten keresztül éles vitát folyatott az egyház a járványügyi hatóságokkal, hogy miként lehet megszervezni a zarándoklatot – mert értelemszerűen az idén nem lehetett az eddigiekhez hasonló módon megrendezni, és úgy sem, ahogy a hívek szerették volna. Így elmaradtak a külföldi meghívottak, mi több, csak a moldovaiak lehettek jelen.



A zarándokok számát is korlátozták, és a szertartást kevesebb egyházi személyzet mutathatta be, a hívek pedig az egymástól 2 méteres távolságra elhelyezett műanyagszékekről, illetve kivetítőkön követhették a szent eseményeket.



A járványügyi hatóságok intézkedésének értelmében az eseményen csak olyan személyek vehettek részt, akik a személyi igazolvánnyal tudták igazolni, hogy helyiek.



Fissítés: A sajtó beszámoló szerint a csendőrség beengedte azokat a papokat is, akik nem igazolták magukat személyazonossági igazolvánnyal, a képeken látszik, hogy egyáltalán nem figyelnek a kellő távolságtartásra és maszkokat sem hordanak.



A csendőrség egyelőre nem közölt semmilyen hivatalos információt az üggyel kapcsolatban.(News.ro, g4media.ro)

Nyitókép: doxologia.ro

