Mennyi az esélye annak, hogy a koronavírusos gazdinak a házi kedvence is az legyen?

A házi kedvencek, akiknek a gazdája Covid-19 pozitív lett, nyolcszor nagyobb eséllyel kapják el a fertőzést, mint más társaik - derül ki a francia VetAgro Sup, Lyon melletti állatorvosi iskola által készített kutatásból.



A kutatásban állatorvosok, orvosok és virológusok működtek együtt, hogy választ kapjanak a hír címében is szereplő kérdésre. A kutatás során vérmintákat elemeztek ki május-június periódusban. Összesen 47 olyan állatot vizsgáltak meg (macskákat és kutyákat), akiknek a közelében fertőzött személy volt. A kontroll csoportban 28 olyan állat volt, akik átlagos veszélynek voltak kitéve, vagyis a gazdáik állapota nem volt ismert.



Az eredmények alapján a kontroll csoportból csak egy macskánál találtak antitesteket, míg a másik csoport esetében az állatok 20%-a megfertőződött. A vizsgálat természetesen nem mutatta ki a vírus pontos forrását, de úgy tűnik, hogy a covidos gazdik esetében nyolcszor nagyobb az esélye annak, hogy az állat is fertőzött legyen, ami alátámasztja az a korábbi feltevést, hogy az emberek átadhatják az állatoknak is a koronavírust. Ezért az orvosok tanácsolják, hogy a házi állatokat lehetőleg szintén tartsák távol a beteg emberektől.



