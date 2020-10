Megvannak a Virágos Kolozsvár városszépítő díjazottjai

Az idén már negyedik alkalommal szervezte meg a Kolozsvári Városszépítő Egylet a Virágos Kolozsvár c. versenyt, amelyben augusztus 17. – szeptember 30. közötti időszakban lehetett benevezni.





A Kolozsvári Városszépítő Egylet különdíját Kántor Júlia nyerte el.



Az október 8-i zsűrizés alkalmával Kalló Angéla, a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem oktatója, Kolcsár...

A legszebb fűszernövénykert díját Csiszér Ágnes kapta meg.



A legszebb erkély díját Nichilciuc Alina nyerte el.



A benevezők munkáját az október 8-án lezajlott zsűrizésen, a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem oktatója,, a Karolina virágüzlet tulajdonosa,, kulturális menedzser, a Kolozsvári Városszépítő Egylet alelnöke,, a Daisler Egyesület elnöke,építész, az Urbannect Egyesület képviselője, valamintépítész ítélte meg - olvasható az Egylet honlapján közzétett közleményben.Az értékelésben több szempontot is figyelembe vettek, amikor a beérkezett 82 pályázatból kiválasztották a nyertes pályamunkákat. A kritikus szemek megvizsgálták, hogy a benevezett pályázatok megfelelnek-e a versenykiírásának, ugyanakkor figyelembe vették a növények elhelyezését, a szín- és formavilágát, azt, hogy mennyire van összhangban a környezettel, valamint azt is szem előtt tartották, hogy milyen odaadással gondozza növényeit a pályázó.A legszebb ablak díját, a legszebb erkély díját, a legszebb homlokzat díját, a legszebb kert díját, a Kolozs megyei legszebb pályázat díját(Gyalu), a legszebb fűszernövénykert díjátkapta.A Kolozsvári Városszépítő Egylet különdíjátnyerte el, az egylet különdíjban részesítette az első pályázó vállalkozást, a kolozsvári székhelyűcéget. Ezek mellett különdíjat osztott ki a Kincses Kolozsvár Egyesület, a Daisler Egyesület pedigSzenkovics Dezső, a Kolozsvári Városszépítő Egylet elnöke megköszönte mindazoknak, akik az idén is aktívan hozzájárultak a kincses város szebbét tételéhez. Elmondta, hogy nagy öröm azt látni, hogy évről-évre többen és többen kapcsolódnak be a mozgalomba, és hogy a projekt körül egy tenni akaró, dinamikus, a szép iránt elkötelezett csapat kezd kialakulni, akik önzetlen munkájának és odaadásának köszönhetően a projekt folyamatosan fejlődik. „A Kolozsvári Városszépítő Egylet elnöksége köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bekapcsolódtak a IV. Virágos Kolozsvár mozgalomba, és hozzájárultak kincses városunk és megyénk szebbé, esztétikusabbá, élhetőbbé tételéhez.A projektet támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és Kolozsvár megyei jogú város Városi Tanácsának és Polgármesteri Hivatala. (