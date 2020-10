Az életminőség és a társadalmi jólét szempontjából Románia utolsó az EU-ban

Egy recens felmérés eredményei szerint Románia 163 ország közül a 45-ik, illetve az Európai Unióban az utolsó helyen szerepel az életminőség és a társadalmi jólét tekintetében. A kutatást a Social Progress Imperative készítette – írja a Green Report.



Románia 78,23 pontot kapott a 100-ból, amely valamennyivel jobb helyzetre utal, mint korábban, viszont így is olyan országok között találta magát, mint Barbados, Bulgária vagy Mauritius.



A társadalmi haladás index az életminőséget és a társadalmi jólétet három alapvető dimenzión keresztül vizsgálta 163 államban. A kutatás módszertana szerint az alapvető szükségletek kielégíthetőségét mérték fel, azaz az élelemhez, alapvető egészségügyi ellátáshoz, ivóvízhez és csatornázáshoz, lakhatáshoz és biztonsághoz való hozzáférést. A jóléti szempontot az oktatáshoz, a tájékoztatáshoz és információhoz való hozzáférés, a jó egészségi állapot és a környezet minősége mentén értékelték. Harmadrészt, ami a lehetőségeket illeti: személyes jogok érvényesítése, egyéni- és választási szabadság, inklúzió, fejlett oktatáshoz való hozzáférés.



Az értékelési szempontok mentén az országokat hat kategóriába sorolták, a kapott értékek mentén, csökkenő sorrendben. A kutatás vezetője, Alexandru Reff megjegyezte, hogy a Covid-19 pandémia gazdasági és társadalmi hatásai visszavethetik az utóbbi évtizedekben elért társadalmi haladást.



Felhívta a figyelmet, hogy a járvány Romániát éppen az eddig mért legjobb eredmények közepette érte el, viszont a hatásai már kimutathatóak, például a gazdasági visszaesésben. A társadalmi helyzetben viszont ez még nem jelent meg, hiszen a kutatás adatai még mindig – igaz, visszafogott – javulást jeleznek a tavalyi adatokhoz képest.





