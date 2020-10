Másodfokú eső- és viharriasztás van érvényben kedd estig

Két elsőfokú (sárga jelzésű) eső- és viharriasztást adott ki hétfőn az Oszágos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amelyek kedd estig érvényesek az ország háromnegyed részében.



A meteorológusok szerint hétfő este 9 órától kedd reggel 9 óráig a Bánságban Olténiában, Erdély és a Körösök-vidékének déli részén, Munténia nyugati és északi felében megerősödik a szél, a széllölések elérhetik az 55-65 km/órás sebességet, a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar gerincein pedig meghaladhatják az óránként 90-100 kilométeres sebességet is.



Az ország nyugati és délnyugati térségében esni fog, Arad, Temes, Krassó-Szörény és Mehedinţi megyében felhőszakásokra is számítani lehet, a lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 25 litert, elszigetelten a 40 litert négyzetméterenként. A jelzett időszak második felében az ország középső részében is megerősödik a szél, a széllökések sebessége eléri az 50-60 kilométert óránként.



Az első riasztás Fehér, Argeş, Arad, Brassó, Buzău, Krassó-Szörény, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunyad, Mehedinţi, Olt, Prahova, Szeben, Temes, Teleorman és Vâlcea megyét érinti.



A második riasztás értelmében kedd reggel 9 és este 9 óra között légköri instabilitrásra, erős szélre és jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani Fehér, Argeş, Arad, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Brăila, Botoşani, Brassó, Buzău, Kolozs, Călăraşi, Krassó-Szörény, Konstanca, Kovászna, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galac, Giurgiu, Hunyad, Hargita, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Máramaros, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szeben, Szilágy, Szatmár, Suceava, Tulcea, Temes, Teleorman, Vâlcea, Vrancea és Vaslui megyében, illetve Bukarestben.



Az említett időszakban erős szélfúvásra kell számítani a hegyvidéken, a Keleti- és a Déli-Kárpátok magas hegygerincein 100-130 kilométeres óránkénti sebességet is elérhetik a széllökések. Időszakosan az ország többi részében is megélénkül a szél, elérve az 55-65 km-es óránkénti sebességet, Erdély, Munténia, Dobrudzsa és Moldva egyes részein pedig a 70-80 kilométert is óránként.



Az ország legnagyobb részeben rövidebb időtartamú esőkre, néhol felhőszakadásokra kell számítani. A déli, keleti és középső országrészekben villámlások és jégeső is kísérheti az esőt. A csapadék mennyisége meghaladhatja a 25-30 litert négyzetméterenként, kisebb kiterjedésű területeken a 40-60 litert is.



A meteorológusok figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy kedden fokozott lehűlés várható az ország nyugati, délnyugati és középső részében, a magas hegyvidéken pedig vegyes csapadékra kell számítani. A keddről szerdára virradó éjszaka és szerdán még meg-megerősödik a szél az északnyugati régióban és a hegyekben, és havasesőre és hóhullásra lehet számítani főként at Erdélyi-szigethegységben és a Keleti-Kárpátokban. (agerpres)

