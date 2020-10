Olaszországi kórházakban forgatják a Mission Impossible 7-et, háborognak az orvosok

A Mission Impossible 7. kórházi forgatása ellen tiltakoznak az orvosok Rómában, mivel négy napon át forgat a filmes stáb az I. Umberto kórházban, ahol a többi beteg mellett 150 koronavírus-fertőzöttet is kezelnek, közülük 12 embert intenzíven ápolnak, írja az MTI.



A kórház egészségügyi személyzetének szakszervezete tiltakozásba kezdett a kaotikus állapotok miatt, mivel statiszták, biztonságiak, a produkció résztvevői járkálnak ki-be a kórházba. Nem értik, miért egy kórházban forgatják a Tom Cruise főszereplésével készülő jeleneteket.



Az akciófilm újabb epizódjának munkálatai kedden kezdődtek. Szerdán és csütörtökön egy időre lezárták a belváros egy részét, felvételek készültek a Colosseum közelében is. A forgatásban 180 stábtag és mintegy ezer statiszta vesz részt. Összesen hét napig forgatnak Olaszországban, Rómán kívül Velencében is. (MTI, telex.hu, hírszerk.)



Nyitókép: Tom Cruise a Mission Impossible 7 forgatásán. Forrás: Yara Nardi /Reuters



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!