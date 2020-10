A Világélelmezési Program kapja idén a Nobel-békedíjat

Az ENSZ Világélelmezési Programja (World Food Programme - WFP) kapja idén a Nobel-békedíjat - jelentették be Osloban. Az 1963 óta működő Világélelmezési Program a világ legnagyobb olyan humanitárius szervezete, amely az éhezés felszámolásával és az élelmiszerbiztonsággal foglalkozik. Tevékenységükkel közel 100 millió embernek segítenek 88 országban.





The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E