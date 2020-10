Nőszemközt: új női magazinműsort indít az Erdély TV

Új műsorral jelentkezik az Erdély TV, péntekenként a világhíradó után Kurta Kinga műsorvezetésével három meghívott beszél a világról, női szemmel, de nem csak nőknek.



Péntekenként, este 8 órától csendül fel az Erdélyt TV új műsorának a főcímzenéje – ezt követően olyan tabumentes beszélgetésekre számíthatnak a nézők, amelyek közelebb visznek a nő igazi arcához, és mindahhoz, amit a nők gondolnak a világról.



„Beszélgetéseink során lehet, hogy alátámasztjuk, vagy éppen megcáfoljuk a nőkről kialakított kliséket – egyik sem a célunk, hanem a női élet valóságát keressük. A kihangosított gondolatokkal nem mindenkinek kell egyetértenie, lehet lesz olyan, amelyikkel mi sem értünk egyet, az életnek épp ezt az összetettségét akarjuk megragadni” – mondja Szepessy Előd, a televízió főszerkesztője.



Az Erdély TV új műsorának meghívottai mind nők, de a férfiak világát is időről időre becsempészik műsorukba, hiszen csak velük együtt tudják megmutatni - ahogy a műsor mottója is jelzi -, hogy milyen is „smink nélkül a világ”. „Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan kell viszonyulni egy kérdéshez úgy, hogy az társadalom-kompatibilis legyen, hanem azt akarjuk megmutatni, hogy mi az, amit a nők megtapasztalnak, gondolnak, éreznek. Nem a púder kell nekünk, hanem az igazi arca egy-egy témának.” - fogalmaz Kurta Kinga műsorvezető.



Őt egyébként Erdély TV nézői már jól ismerhetik az Erdélyi Történetek valamint az Üzenet Szeretettel műsorokból. Ezúttal is közvetlen, laza, de témáiban igencsak komoly beszélgetésekre számíthatunk tőle, a televízió kicsit sem tipikusan női magazinműsorában.



Nőszemközt, minden pénteken, este 8 órától az Erdélyi Magyar Televízióban és a tévé Facebook oldalán, Kurta Kingával. (közlemény)

