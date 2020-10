A genetikai „ollót” felfedező genetikusok kapják a kémiai Nobel-díjat

A modern génszerkesztési technológiai két úttörője, Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és Jennifer A. Doudna amerikai biokémikus kapja idén a kémiai Nobel-díjat - jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia illetékese. Az indoklás szerint "a génszerkesztési módszer kidolgozásáért" kapják a díjat. A kutatók idén Wolf-díjat is kaptak, amit sokan tartanak a Nobel előszobájának.





BREAKING NEWS:

