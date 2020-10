Fektelyuk-kutatók kapták a fizikai Nobel-díjat

A brit Roger Penrose, illetve a német Reinhard Genzel és az amerikai Andrea Ghez fele-fele arányban megosztva kapja az idei fizikai Nobel-díjat - jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia illetékese. A tudósok a fekete lyukakkal kapcsolatos kutatásaikért érdemelték ki a díjat.





The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz