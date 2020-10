A hepatitis C vírus felfedezői nyerték az orvosi Nobel-díjat

A hepatitis C vírus felfedezői, Harvey J. Alter, Michael Houghton és Charles M. Rice kapja idén az orvosi, élettani Nobel-díjat - jelentette be Thomas Perlmann a stockholmi Karolinska Intézetben.





The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS