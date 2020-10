Büntetni fogják, ha valakinél dizájnerdrog van, de az USR valamit kezdene, hogy a marihuána miatt ne tegyék

Dan Barna, a Mentsétek Meg Romániát (USR) párt elnöke nemrég azt nyilatkozta, hogy az általa vezetett politikai formáció hamarosan elő fog állni egy törvényjavaslattal, amely elfogadása esetén nem lesz büntetőjogi kategória bizonyos drogok fogyasztása. A pártelnök ugyanis úgy véli, világosan el kellene különíteni a kábítószerrel való kereskedelmet a fogyasztástól, hiszen jelenleg hibás az hogy mindenféle drog fogyasztásáért akár börtönbüntetés is járhat.



Florina Presadă USR-szenátor arról beszélt, hogy számos országban pozitív példa van arra, hogy dekriminalizáltak bizonyos, itthon még kockázatos drogoknak tekintett anyagokat, mint például a kannabiszt (marihuánát).



Nemrég a parlament hozott egy döntést, mely értelmében Romániában ismét bűncselekményt követ el az, aki dizájnerdrogot birtokol. Ha azt árusít, az már eddig is bűncselekmény volt. A módosítást majd minden parlamenti párt megszavazta, és ezentúl 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel, vagy bírsággal sújtható az, akinél dizájnerdrogot találnak.



A javaslatot szintén az USR nyújtotta be, és némiképp megmozgatta az állóvizet, országszerte sokan kezdték felvetni, hogy hát jó-jó, de akkor valamit kellene kezdeni a könnyűdrogokkal, mert az nem normális, hogy valakit lecsukhassanak egy füves cigi miatt. Jelenleg ugyanis Romániában " kockázatos drogként" van besorolva a marihuána, ha valakinél találnak, akár két év letöltendő börtönbüntetés is kiszabható rá.



Dan Barna azt mondja, a prevenció és a leszokásban való segítés lenne a lényeg, semmiképp nem a fogyasztás kriminalizálása. Azt mondja: Kanada vagy Kalifornia példája jól mutatja, hogy a dekriminalizáció a járható út, hiszen ha a fogyasztást büntetjük, akkor csak a függőségük miatt már amúgy is sérülékeny csoportba tartozó személyek helyzetét nehezítjük meg, de nem oldunk meg tulajdonképpen semmit.



Az még nem világos, hogy pontosan mely drogokat dekriminalizálná az USR, mármint hogy például a kannabiszon kívül lenne-e más is, a párttagok azt mondták, még csiszolgatják az ötletet, aztán hamarosan előállnak vele a parlamentben, de azt szeretnék, ha széles társadalmi vita előzné meg a szavazást. (via g4media)







