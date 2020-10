Márton Áron szobrot lepleztek le Kaposváron, Kövér László szentté „avatta” az erdélyi püspököt

Felavatták Márton Áron (1896-1980), Erdély minden diktatúra ellen következetesen kiálló római katolikus püspökének szobrát Kaposváron szombaton.



Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke a város Kossuth terén, Párkányi Raab Péter szobrászművész alkotásánál tartott beszédet, amelyben hangsúlyozta: Márton Áron ember- és nemzettársainak, híveinek reménységet nyújtott a reménytelenségben, emberséget az embertelenségben, hitet a hitetlenségben, magyarságot a magyarellenességben, székely öntudatot az árvaságban, és tetteivel visszaadta a szavak magyar értelmét, erkölcsi súlyát, valamint emberi hitelét.



Kövér László szerint a szoborállítás tisztelgés Erdély 20. századi lelki vezetője és székely szentje előtt, akit "az egyházjogi kánon még nem, de mi, az Istent, a hazát és a nemzetet szerető magyarok milliói a szívünkben már szentté avattunk, és akként tisztelünk".





Fotó: kapos.hu

"Márton Áronban nagyon bízott a Teremtő, ezért rendelte őt Erdély földjére, nagy történelmi szakítópróbák idejére" – fogalmazott Kövér László, aki felidézte: Márton Áron egy csíkszentdomokosi székely földműves család harmadik gyermekekeként született. Az első világháborúban harcolva háromszor is megsebesült, 1919 nyarán két hónapig román katonai fogságba került, majd hazatérve döntött úgy, hogy szülőföldjét és népét a lélek erejével fogja tovább szolgálni.Márton Áron 1920 októberében jelentkezett a gyulafehérvári papneveldébe, XI.1938 karácsonyán nevezte ki gyulafehérvári püspöknek, amit Erdély hívő népe örömmel fogadott – közölte.Elmondta, Márton Áron 1944-ben magyar hatóságoknál kelt az észak-erdélyi zsidóság védelmére, 1945 után a román hatóságoknál a romániai görögkatolikusokat vette védelmébe mindenféle diplomáciai vagy politikai támasz nélkül.Az Országgyűlés elnöke kiemelte, a püspök 1948 és 1980 között a kommunista román biztonsági szervek leginkább megfigyelt célszemélye volt, 1949-ben letartóztatták, életfogytiglani kényszermunkára ítélték, hat évig börtönben tartották, évekig kényszerlakhelyen próbálták elzárni a külvilágtól – mondta. Rámutatott, Márton Áront 1971-ben VI. Pál pápa fogadta és szentnek nevezte kísérői előtt.Kövér László úgy vélte: Márton Áron püspök hitbéli igazsága örök és elévülhetetlen igazság, szellemi, társadalmi és politikai lényeglátását pedig az idő napjainkban is igazolja.(Fidesz-KDNP), a város polgármestere arról szólt, hogy a szoborállítás a trianoni békediktátum századik évfordulóján azt üzeni az utókornak, a magyarság isteni védelem alatt áll, "mindig is voltak és ezután is lesznek köztünk olyanok, akik megnövelik bennünk őseink hitét, becsületét, szellemi és lelki erőit, akik csapások idején nem engedik, hogy letargiába zuhanjunk, s egész lényükkel azon lesznek, az élet szentsége győzedelmeskedjen minden baj felett"., Kaposvár volt címzetes főjegyzője azt közölte: a szobrot a Csíksomlyói Búcsújárók kezdeményezésére állami, önkormányzati és egyházi támogatásnak, továbbá magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek adományainak köszönhetően készülhetett el.Az alkotást Kövér László, Szita Károly, Kéki Zoltán mellettegyházi kapcsolatokért,nemzetpolitikáért felelős államtitkár és, az Országgyűlés háznagya leplezte le. (