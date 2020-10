Ősi barlangrajzokat találtak Ausztráliában

Nyolcvanhét helyszínen összesen 572 eddig ismeretlen barlangrajzot találtak a kutatók Ausztráliában. A festmények 6000-9400 évvel ezelőtt készültek - írja a National Geografic a Scimex ausztráliai és új-zélandi tudományos eredményeket bemutató lapra hivatkozva.



Az összefoglaló szerint a Paul Taçon, az Ausztrál Tudományos Tanács és a Griffith Egyetem munkatársának vezetésével egy kutatócsapat 2008 és 2018 között folytatott átfogó vizsgálatot az Arnhem-föld északnyugati részén, amelynek az eredményeiről most számoltak be az Australian Archaeology szakfolyóiratban.





Kép: Griffith University

Az úgynevezett Maliwawa-rajzok magányos és csoportos figurákból állnak, az embereket gyakran állatokkal, jellemzően erszényesekkel együtt rajzolták meg. A szakértők szerint kivételesnek számít, hogy erszényesnyulakat és dugongokat ábrázoló képeket is feltártak. Az alakok különböző nem mindennapi tevékenységeket folytatnak, például szertartásokat hajtanak végre. Egyes emberi tevékenységekben látszólag az állatok is részt vesznek.Taçon szerint ezek a barlangrajzok átmenetet képeznek a jól ismert 12, illetve 4 ezer éves ausztráliai alkotások között. A barlangrajzokhoz a művészek - akikről a kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy egy igen szűk csoport volt - különböző árnyalatú vörös festékeket használtak. A képek érdekessége, hogy olyan állatokat is ábrázolnak, amelyek a múltban nem fordultak elő a térségben.