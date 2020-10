Nem lesz ingyen elérhető az M4sport, sőt továbbra is geokódolnia kell a közvetítéseit

Annak, hogy Románia egész területén ingyenesen terjeszthetővé váltak a magyar közmédia műsorai, semmi köze az M4Sport esetleges geokódolásához, de még azt sem jelenti, hogy a kábelszolgáltatók nem kérhetnek pénzt az MTVA műsoraiért - magyarázta Borsos Orsolya, a CNA (Országos Audiovizuális Tanács) magyar tagja, akit azután kerestünk meg, hogy láttuk, a kedden megjelent hírt sokan úgy értelmezték, hogy akkor a Ferencváros közelegő BL mérkőzéseit akár magyar kommentárral is nézhetik.



Borsos szerint a mostani bejelentés egy minden évben szokásos adminisztratív lépés. Az MTVA minden év augusztusának végén egy évre előre megadja a jogot a romániai kábelszolgáltatóknak, hogy tovább sugározhatják a csatornáit. "Azért van erre szükség, hogy mindenki le legyen fedve jogilag, mert a kábelszolgáltatók csak azokat a csatornákat sugározhatják, amire nekik engedélyük van" - magyarázta Borsos. Tehát a korábbi évekhez képest a tévécsatornák esetében nem változik semmi, eddig is így volt. Annyi újdonsága van a mostani lépésnek, hogy idén a rádiók esetében is megadták a továbbsugárzási engedélyt.



"Ez nem érinti a szerzői jogokat, tehát az M4 egyes részei műsorai továbbra is kódolva lesznek. Ennek a mostani hírnek semmi köze a geokódoláshoz, és a szerzői jogokhoz. A különböző sportesemények magyar nyelvű közvetítésének joga akkor dől el, amikor azok sugárzási jogáról döntenek. Ha az MTVA megvásárolja a jogot Románia területére, illetve megvásárolhatja a jogot Románia területére, akkor közvetítheti. Ugye Van, amikor meg sem veheti, mert Romániában is vannak olyanok, aki sugározni szeretnék ezeket, és ők vásárolják meg. Egyértelmű, hogyha a Digi Sport vagy a Look megveszi a jogot, akkor ő Románia egész területére veszi meg, és akkor más már nem veheti meg ugyanazt a jogot" - magyarázta, hozzátéve, hogy ez teljesen szerzői jogi kérdés, ebben a CNA-nek nincs kompetenciája, nem szól bele.



A CNA tagja ugyanakkor tovább pontosított, mert azt tapasztalta, hogy sokan úgy is értelmezték a hírt, hogy akkor ez után nem kell fizessenek a kábelszolgáltatónak az MTVA csatornáiért. És ez sem igaz ebben a formában.



"Az történt, hogy az MTVA jogot adott arra, hogy Románia területén a kábelszolgáltatók sugározhassák az ő műsorait. A tévécsatornákra már eddig is létezett ez a jogadás, most az az újdonság, hogy megadta ezt a továbbsugárzási engedélyt a saját rádióállomásainak is, tehát a Kossuth, a Bartók, a Petőfi és a Dankó Rádiónak. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az MTVA engedélyt ad a műsorai sugárzására, ha úgy tetszik ingyen, mert nem kell érte a kábelszolgáltatók fizessenek. Ez nem azt jelenti, hogy a kábelszolgáltató nem kérhet pénzt a nézőktől. Például a Vodafonnak van külön magyar csomagja, amiben nem csak az MTVA csatornái, hanem más csatornák is benne vannak, és ezért ő egy plusz összeget kér. Ez továbbra is így lesz. Csak annyi történt, hogy az MTVA engedélyt adott a továbbsugárzásra, hogy a kábelszolgáltatók a műsorait felvehessék a kínálatukba" - pontosított Boros Orsolya

