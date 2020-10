Egy holland polgár évente átlagosan 8,3 kilogramm kávét iszik meg - derül ki a Statista összesítéséből. Utánuk a svédek, a finnek, a norvégok és kanadaiak következnek. Sajnos a romániai kávéfogyasztásról nincs információnk.



You will find more infographics at Statista



(hírszerk.)



címoldali kép:Cico Zeljko képe a Pixabay -en.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!