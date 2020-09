Szakértők: banki adatokat szerezhetnek meg, és balesetet is okozhatnak az elektromos rollerek feltörésével

Illetéktelen kezekbe kerülhetnek a felhasználók banki adatai, amennyiben feltörik az általuk bérelt elektromos rollert – figyelmeztetnek a kutatók.



Az elektromos rollerek is ki vannak téve a hackerek támadásainak, és számos kockázattal jár használatuk azok számára, akik a különböző applikációk segítségével bérelik akár pár pecre is a divatos városi járgányokat - mutat ráa veszélyre a texasi San Antonio egyetem (UTSA) kutatói által készített tanulmány.



A szakértők a jelenséget azzal magyarázták, hogy az elektromos rollerek Bluetooth Low Energy (BLE) hálózatban működnek, okostelefonokkal lehet rácsatlakozni, és adatokat is küldenek a szolgáltatónak. A megállapítások szerint ez megnyitja az ajtót a potenciális hacker támadásokhoz. Az illetéktelen személyek nemcsak hozzáférhetnek ezáltal a továbbított adatokhoz, hanem bizonyos esetekben a hackerek távolról küldhetnek parancsokat a szállítóeszköznek, így gyakorlatilag átvehetik az irányítást az eszköz felett. Azaz személyi sérülést is okozhatnak az áldozatnak azáltal, hogy hirtelen lefékezik, vagy felgyorsítják a használatban lévő rollert, vagy akár távoli helyekre is „csalogathatják” az áldozatokat, és különböző formákban árthatnak nekik.



A szakértők szerint emellett a hackerek személyes információkat is megszerezhetnek a felhasználóktól, hisz a rollerek szolgáltatói széles körű információt kérnek el a rollerek használatához, így a helyadatok mellett a banki adatok, a kapcsolattartási és demográfiai adatok birtokába is kerülhetnek. Az ilyen információkhoz hozzáférő támadók átfogó képet alkothatnak az utazók szokásairól, az általuk használt útvonalakról és célállomásokról.



Ennek fényében a szakértők úgy vélik, hogy a legtöbb kockázatot az alapvető kiberbiztonsági gyakorlatok végrehajtásával lehet enyhíteni. Így főleg a rollereket feltöltő és karbantartó szolgáltató feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze, nem történik-r ilyen jellegű esetleges visszaélés. (hírszerk./agerpres)

