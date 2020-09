Hihetetlen, de igaz: kilenc személyt bántalmazott egy 22 éves konstancai nő

A konstancai bíróság úgy döntött, hogy 30 napig őrizetbe helyezi azt a 22 éves személyt, akit az ügyészség négy rendbeli testi sértéssel vádolt a konstancai botrányos események után.



A 22 éves nő ugyanis kilenc embert bántalmazott egy konstancai szórakozóhelyen, akik közül négy rendőr és három biztonsági őr volt.



Szeptember 11-én este riasztották a konstancai hatóságokat, mert egy bárban dulakodás és testi sértés történt. Egy fiatal nő összetűzésbe került egy másik vendéggel, aki meghúzta a haját. A nő ezért ököllel és lábbal ütötte meg, majd egy eldobott üveggel eltalált egy másik személyt is.



Három biztonsági őr érkezett ki a helyszínre, mivel aktiválták a pánikgombot. A nő őket is bántalmazta, többek között megharapta és érzékeny helyen rúgta meg őket.



A konfliktus rendezésére kiérkező három helyi rendőr egyikét szintén bántalmazta miközben próbálták lebilincselni. Az observatornews.ro felvételei alapján meg is fenyegette a rendőröket azzal, hogy amennyiben megbilincselik, keservesen meglakolnak tettükért, mert édesanyja ügyész.







A helyi rendőrkapitányságon folytatódott a botrányos cselekmény, ott ugyanis a nő két helyi rendőrt és egy belügyi alkalmazottat bántalmazott. Innen a konstancai négyes számú rendőrkapitányságra szállították, ahol miközben hordágyra helyezték (hogy kórházba vigyék) ismét megütött egy rendőrt.



Sajtóforrások szerint a nő alkohol mellett tiltott anyagok hatása alatt is állt. (hírszerk./adevărul/libertatea/observator)























