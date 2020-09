Fagypont alatt volt a hőmérséklet szombat reggel Csíkszeredában

Mínusz 2,9 Celsius-fokot mértek szombat reggel Csíkszeredában, ez volt az ország leghidegebb pontja - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



Cristina Blaga, a nagyszebeni regionális meteorológiai központ szakembere elmondta, a hőmérséklet zuhanása azért következett be, mert északról hideg levegő árasztotta el a medencét, és felhőmentes volt az éjszaka.



Hargita megyében negatív hőmérsékletet mértek még szombaton Maroshévizen (mínusz 1 Celsius-fok) és Gyergyóalfaluban (mínusz 0,6 Celsius-fok) is.



A szakember hozzátette: ez az érték alacsonyabb ugyan, mint a sokéves átlag, de nem példátlan - ezen a napon többször mértek már ennél alacsonyabb, akár mínusz 5 Celsius-fokos hőmérsékleti értékeket is.(agerpres)



PublicDomainPictures képe a Pixabay -en.

