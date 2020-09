Földre köpködte a szotyit, 1000 lejt kell fizetnie a Kolozsváron tanuló egyetemistának

Ki kell fizetnie az 1000 lejes bírságot annak a szászsebesi fiatalnak, akit még májusban büntettek meg azért, mert a városi parkban szotyizott, és a szotyi héját a földre köpködte.



A fiatal korábban fellebbezett a bírság ellen arra hivatkozva, hogy nincs semmilyen jövedelme, mivel Kolozsváron jár egyetemre jelenleg is, és nem tudja kifizetni a bírságot. A szászsebesi bíróság azonban elutasította a fiatal fellebbezését, így annak most ki kell fizetnie a büntetést.



Az egyetemista fiút egyébként a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították be a rendőrök, majd azt követően bírságolták meg. (Alba24.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!