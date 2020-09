Meglepő mellékhatás: nagyobb kockázatot vállalunk a paracetamol hatására

A paracetamol nevű fájdalomcsillapítót hatására az emberek kevésbé élnek át negatív érzelmeket, amikor egy kockázatos cselekedetekre készülnek - állapították meg kutatók.



Az acetaminofen, ismertebb nevén paracetamol tartalmú fájdalomcsillapítónak a legújabb kutatások szerint van egy eddig nem ismert mellékhatása - írja a a Sciencalert. Az ohioi állami egyetem neurológusai szerint ugyanis az acetaminofentől az emberek kevésbé éreznek negatív érzelmeket, amikor kockázatos cselekedetekre készülnek. Vagyis csökken a félelemérzetük. Ez pedig nem csupán az egyén életére lehet veszélyes, hanem a társadalomra is jelentős hatással van – véli Baldwin Way a kutatás vezetőjét.



A professzor felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok lakosságának 25%-a heti gyakorisággal él ezzel a fájdalomcsillapítóval, legalább 600 olyan, receptre és recept nélkül kiváltható gyógyszer van forgalomban, amely ezt az a hatóanyagot tartalmazza.



A kutatás, amelyben több mint 500 egyetemi hallgató vett részt és fejenként egyetlen 1000 mg-os, átlagos felnőtt dózist kaptak, arra derített fényt, hogy az acetaminofen fájdalomcsillapító hatása különböző pszichológiai folyamatokra is kiterjed: az emberek kevésbé lesznek érzékenyek a lelki bántalmakra, ugyanakkor csökken a mások iránti empátiájuk, és tompulnak a kognitív funkciók is. Ugyanígy csökken a kockázati tényezők felmérésének képessége is, amely összefügghet azzal, hogy kevésbé éreznek szorongást az egyes kihívásokkal szemben.



A kísérlet során a résztvevőknek fel kellett pumpálniuk egy léggömböt egy számítógép-képernyőn, és mindegyikkel képzeletbeli pénzt lehetett nyerni. Azt az utasítást kapták, hogy a lehető legtöbb pénzt nyerjenek a léggömb lehető legnagyobb felpumpálásával, de vigyázzanak arra, hogy ne durrantsák szét a ballont, mert abban az esetben elvesztik a pénzt.



Az acetaminofent kapott diákok sokkal több kockázatot vállaltak, mint az a kontrollcsoport, amelynek csak placebót adtak. Igaz, hogy az előbbiek több ballont fújtak nagyra, mint az óvatosabb kontroll-csoport, de többet is durrantottak szét.



A kísérleti alanyoknak különböző felméréseket is ki kellett tölteniük, amelyekkel a veszélyérzetüket tesztelték különböző feltételezett helyzetekben: egy sporteseményre fogadásban, egy magas hídról való bungee jumping-ban, vagy egy biztonsági öv nélküli autó vezetésében. Az acetaminofen általi csökkenő kockázat-érzékelés itt is érvényesült.



A kutatást azért is érdemes tovább folytatni ebben az irányban, mert az elmúlt években több orvosi tanulmány már egyenesen megkérdőjelezte az acetaminofen valódi fájdalomcsillapító hatását. (sciencealert.com/168óra)

