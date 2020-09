A következő két héten meleg időre számíthatunk, fokozatos lehűléssel, kevés csapadékkal

A következő két hétben meleg időre számíthatunk, kevés csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szeptember 20-áig érvényes előrejelzéséből.



Az előrejelzés szerint a Bánságban és a Körösvidéken szeptember 8-9-én enyhén lehűl a levegő, nappal 25-26, éjjel 11-12 Celsius-fok lesz az átlaghőmérséklet. A következő napokban, szeptember 13-áig felmelegedés várható, 29-30 fokos maximumokkal és 14-15 fokos minimumokkal. Az előrejelzés második hetében fokozatosan hűvösödnek a napok, nappal 24-25, éjszakánként 9-11 fok lesz a régióra jellemző átlaghőmérséklet. Csapadékra kevés a kilátás.



Erdélyben is hasonló időjárásra számíthatunk, szeptember 8-9-én enyhe lehűléssel, 24-25 fokos nappali hőmérséklettel. Ezt követően felmelegedik az idő, szeptember 13-án akár 28 fok is lehet a déli órákban, majd a következő héten ismét kissé lehűl az idő, 23-24 fok körüli maximumokat jósolnak a meteorológusok. Az éjszakai hőmérsékleti értékek fokozatosan csökkenni fognak ebben a régióban, a kéthetes időszak vége felé már 8 fokot mutathat a hőmérő a hajnali órákban.



Máramarosban szintén lehűl az idő az első napokban, a maximális érték nem haladja meg a 24 fokot, majd egyik napról a másikra felmelegedés várható, amely szeptember 13-áig tart, ekkor 28 fok is lehet nappal. Ezt követően ismét csökkenni fog a hőmérséklet, és szeptember 20-a körül már 23-25 fok lesz a nappali, 10 fok az éjszakai átlagérték.



A hegyekben a következő két hétben egyre csökken a hőmérséklet, 20-ára már 14 Celsius-fok lesz a nappali, 6 fok az éjszakai átlag. Szeptember 8-án, 14-16-án és 18-20-án nagyobb az eső valószínűsége.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!