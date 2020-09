Melege volt, ezért a repülőgép szárnyán levegőzött egy utas

Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját. Az egyik utasnak viszont melege volt, és úgy vélte, az a legjobb megoldás, ha kinyitja a vészkijáratot és a szárnyra kiállva hűsíti magát - syámolt be a hvg.hu. A mutatvány díja: örökös kitiltás az ukrán UIA légitársaság összes járatáról.



A videón is rögzített séta, amelyet gyermekeivel és férjével utazó nő hajtott végre, csak rövid ideig tartott, az utaskísérőknek ugyanis sikerült viszonylag hamar visszacsalogatniuk a törökországi nyaralásból hazatért anyukát.



A CNN beszámolója szerint a gépen megjelentek a biztonságiak is, akik megállapították, hogy az asszony nem állt sem kábítószer, sem pedig alkohol hatása alatt. Az eltiltás mellett a légitársaság komoly pénzbüntetést is kilátásba helyezett. (hvg.hu/cnn)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!