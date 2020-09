Egy fehér amerikai egyetemi tanárnő éveken át afroamerikainak adta ki magát

Vizsgálatot indított egyik tanárnője ellen a George Washington Egyetem, mert fehér létére éveken át feketének, afroamerikainak adta ki magát - jelentette be az egyetem vezetése pénteken.



Jessica Krug a Medium című internetes platformon írt bejegyzésében hozta nyilvánosságra, hogy "felnőtt életében" évtizedeken keresztül hazudott: kansasi fehér nőként azt állította magáról, hogy fekete. Bevallása alapján a fekete több "árnyalatát" öltötte magára.



"Először észak-afrikai fekete, aztán amerikai gyökerű fekete, majd karibi származású fekete voltam Bronxból" - írta a bejegyzésben, amely csütörtökön este látott napvilágot.



Indoklásként mentális problémáit és - nem részletezett - gyermekkori traumáját hozta fel, bár hozzátette, hogy mindez nem bocsánat arra, amit tett.



Krug afrikai és karibi történelmet, valamint az afrikai diaszpórák történetét oktatta. 2018-ban könyvet írt Afrika és az afrikai diaszpórák politikájáról és kultúrájáról. Az idén videóblogot tett közzé, amelyben a New Yorkban élő fehéreket ostorozta, mert szerinte "nem szenteltek elég időt és figyelmet a városban élő fekete és barna őslakosoknak".



Amerikai hírportálokon megjelent információk szerint Krug Jessica La Bombalera néven politikai aktivista is volt.



Jessica Krug vallomását - az amerikai sajtóban megjelenő interjúk és a portálokon közölt bejegyzések tanúsága szerint - értetlenséggel és haraggal fogadták. (MTI)



Fotó: Jessica Krug/Shawnee Mission Post

