Meztelen fenekét és a péniszét kezdte el mutogatni a tanácsosjelölt, mikor megkérdezték tőle, hogy lopja-e a gázolajat

Nagyon szívére vette G. H., a Suceava megyei Milişăuţi település polgármesteri hivatalának sofőrje, hogy egy civil aktivista megkérdezte tőle: igaz-e, hogy lopják a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő gázolajat. A sofőr - aki egyébként tanácsosjelöltként is indul az őszi választásokon - erre letolta a munkaruháját és a meztelen fenekét kezdte el mutogatni az aktivistának, aki az egészet videóra vette. Majd megkérdezte, hogy szeretne-e más is látni: ekkor a péniszét is megmutatta a kamerának.







Iulian Ureche civil aktivista egyébként nem ok nélkül érkezett a helyszínre, ugyanis korábban olyan információkhoz jutott a helybéliektől, hogy a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő gázolajból rendszeresen lopnak, ő pedig ennek szeretett volna utánajárni.



Úgy tűnik, a sofőr nagyon zokon vette a kérdést, a primitív bemutatója után pedig meg is fenyegette az aktivistát, hogy ráhívja a rendőrséget, mivel a polgármesteri hivatal területén - ahol a találkozó és az incidens is történt - szerinte tilos a videofelvételek készítése.



Tárcsázta is az 112-es segélyhívót, onnan pedig a helyi rendőrséghez irányították a tanácsosjelöltet, de úgy tűnik, beleunhatott a dologba, mert végül nem tett panaszt - írja a stirisuceava.net. (hírszerk.)

