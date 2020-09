Szeptember 3-án rajtol a Double Rise on Tour

Az idén ötödik születésnapjára készülő Doube Rise Fesztivál 2020-ban, a magyar összetartozás kiemelt évében több szempontból is rendhagyó módon ünnepel. A korlátozások miatt három különböző helyszínen, az előírásokat messzemenőkig figyelembe véve, összművészeti programmal jelentkezik.



A nyár eleji négy napos Double Rise Fesztivált idén, a pandémiás helyzetre való tekintettel elhalasztották, ezzel egy időben azonban ígéretet tettek arra, hogyha rajtuk múlik, akkor találkoznak a közönségünkkel. Éppen ezért rendhagyó módon meghirdették a Double Rise on Tour, másként Double Rise Kulturális Napok rendezvénysorozatot, melyet 2020 szeptember 3-5. között tartanak.





Kedves Napfelkelők!



Sok kérdést kaptunk az utóbbi napokban, ezért fontosnak tartjuk elmondani:

A koncertsorozat fellépői közt találhatjuk a „Fölszállott a páva” tehetségkutató versenyen győztes Tokos zenekart, valamint barátaikat, az Örökös Aranysarkantyús táncost,t, a Muzsikás együttes szólistáját,t, valamintt is.A turné Trianonra emlékező népzenei-néptáncos-verses előadását a Koszika & The HotShots, illetve No Sugar zenekarok koncertjei követik, ezáltal teljesítve ki a Double Rise Fesztivál eredetileg is összművészeti, a hagyományostól a kísérleti produkciókig terjedő zenei küldetését.A Double Rise on Tour idei missziója, hogy a kialakult járványhelyzetben a magyar kulturális élet, illetve a Trianonra emlékező programok hiányát valamelyest pótolja. A turné a mindenkori házigazdához hűségesen szeptember 3-án, 18 órakor Torockón, a Fesztivál eredeti helyszínén debütál.Ezt követően szeptember 4-én, 18 órakor Csíkszeredában, majd záróakkordként, szeptember 5-én 18 órától Sepsiszentgyörgyön állomásozik a turné.