Hangszerré alakított emberi combcsontra bukkantak egy bronzkori sírban a Stonehenge közelében

Ereklyeként emberi maradványokat őriztek meg a bronzkorban egy új felfedezés szerint: hangszerré alakított emberi combcsontra bukkantak egy sírban, amit a Stonehenge közelében találtak.



A Bristoli Egyetem régészeinek felfedezése rávilágít arra, hogyan emlékeztek meg az elhunytakról 4500 éve - írta a BBC.com.



A leletek korát rádiókarbonos és röntgensugaras eljárásokkal határozták meg.



"Még a modern világi társadalmakban is különösen nagy erővel ruházzák fel az emberi maradványokat, és úgy tűnik, ez a bronzkori emberre is igaz volt" - mondta Thomas Booth, az egyetem munkatársa.



"Ugyanakkor számunkra ma elképzelhetetlenül hátborzongatónak tűnik, ahogyan a halált kezelték, és amilyen kapcsolatban álltak vele abban a korban" - tette hozzá.



A felfedezést a Stonehenge közelében lévő Wilsfordban tették, a vésett és polírozott eszközöket más tárgyak, például kő- és bronzbalták, egy csontból készült tál és egy agyar mellett találták.



"Bár az emberi csonttöredékeket a sírokba is eltemették az elhunyt mellé, az élők otthonaiban is tartottak belőlük a padló alá temetve vagy éppen kiállítva. Ez arra utal, hogy a bronzkori ember nem tekintett olyan rémülettel vagy undorral a maradványokra, mint a ma embere" - mondta Joanna Brück szakértő. (mti)



