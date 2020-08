A spermáid minősége bánja, ha lefekvés előtt telefonozol

Komoly hatással lehet a férfiak nemzőképességére a mobiltelefonok vagy más okoseszközök és a televíziók - éjszaki használata is - idézi amerikai, brit és izraeli kutatások eredményeit a The Telegraph.



A tudósok úgy vélik, hogy az okoseszközök által kibocsátott fény miatt nehezebben tud elaludni az ember, azok a férfiak pedig, akik nem pihenik ki magukat rendesen a spermájuk minőségének romlását kockáztatják.



Az ezt kutatók 116 önkéntessel végezték el a kísérletet. A résztvevők 21-59 év közöttiek voltak, akik a biológiai teszt mellett egy kérdőívet is kitöltöttek, amelyben az elektronikus eszközök lefekvés előtti használatáról kérdezték őket. A tanulmány szerint azok a férfiak, aki többet alszanak, valószínűleg magas spermiumszámmal rendelkeznek, és a spermáknak a mobilitási képessége is jobb. Ezt az állítást erősíti Dr. Amit Green is, aki a Tel-Aviv-i alvás- és fáradságkutató intézet munkatársa.



A brit egészségügyi szolgálat (NHS) azt állítja, hogy a spermiumoknak a mobiltelefonok által kibocsátott elektromágneses sugárzás sem tesz jót, viszont az általános minőségük pedig úgy is javítható, ha valaki hűvösebben tartja a heréit, mint a teste többi részét.



Az izraeli Carmel Orvosi Központ és a Cleveland Clinic Alapítvány kutatói is hasonló megállapításra jutottak miközben azt vizsgálták, hogy miként hat a telefonálás a spermiumok minőségére. Az izraeli tesztelések arra jutottak, hogy azoknál a férfiaknál, akik naponta több mint egy órán keresztül beszéltek telefonon, nagyobb volt a kóros spermiumkoncentráció.



Az amerikai kutatók szerint egyre fokozottabbá válik a rossz spermaminőség, ha a mobiltelefonjaikat napi négy óránál hosszabb ideig tartják a férfiak az elülső nadrágzsebükben. (The Telegraph/hírszerk.)



