Nagyon komolyra sikeredett az iskolai túlkapásokról készített képregénysorozat első része

Néhány héttel ezelőtt írtunk róla mi is, hogy egy, a közösségi hálóra felkerült botrányos videó nyomán a Székelydata, a MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége) és az Érted közösen úgy döntöttek, hogy magukra vállalnak egy kis részt a romániai iskolai környezet biztonságossá tételének embert próbáló munkájából.



Megfogalmaztak egy felhívást, amelyben arra kérték a volt és jelenlegi diákokat, hogy küldjétek be esetleges iskolai bántalmazásaik történeteit.



A kampány alkotói szerint azóta több tíz ilyen történet érkezett, „melyek mélysége és súlyossága kétségbevonhatatlan”.







„Most kampányunk második részéhez érkeztünk, amelynek központjában a történetek feldolgozása áll. Ebben a szakaszban rendszeresen megjelenő képregénysorozattal jelentkezünk, amely által fel kívánjuk hívni a figyelmet az iskolai bántalmazások kezelésének fontosságára. Mint azt ígértük, igyekeztünk a történetek körülményeit a felismerhetetlenségig megváltoztatni annak érdekében, hogy senkiben ne tépjünk fel sebeket”- írják a készítők az Instagram-oldalukon, ahol a képregényt is meg lehet tekinteni.



A első képregényu főszereplője Lilla, akire diákkorában egyik tanára rendszeresen a háta mögött állva figyelte, hogy mit ír a füzetébe, és ha valami nem tetszett neki, szörnyen rákiabált. Felnőttként, mai napig összerezzen, ha valaki a háta mögé kerül.



A készítők jelzik, hogy továbbra is várják a történeteket a weboldalon, vagy a diaksztori@protonmail.com biztonságos email-címen. Ha konkrét segítségre van szükségetek, a Makosz – Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége áll a diákok rendelkezésére - írják. (közlemény/hírszerk.)

