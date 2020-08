Szakemberek figyelmeztetnek: a könyökön hordott, áll alól, zsebből előrángatott maszk többet árt, mint használ

Mosás és fertőtlenítés nélkül, zsebből, táskából előhúzva, vagy éppen könyökről fel-lerángatva és újra felhasználva a maszkok már nem védenek meg minket a vírustól, sőt más típusú fertőzéseknek is kitesszük magunkat a helytelen használat során, mondják a szakorvosok.



"Nem használhatunk napokon keresztül egy maszkot, mert nem tesz jót. Éppen ellenkezőleg. Sok más kórokozót begyűjthetünk így, mert nemcsak a SARS-CoV-2 fertőz, hanem mindazok a baktériumok, vírusok, amelyek rákerülnek a maszkra. Saját kezünkkel betegíthetjük meg magunkat a nem megfelelő maszkhasználat során" – hívja fel a figyelmet a veszélyre Adrian Marinescu epidemiológus főorvos



Az egészségügyi szakemberek ismételten felszólítotják a lakosságot a koronavírusfertőzések megelőzésére vonatkozó szabályok betartására, hangsúlyozva, hogy a három alapszabályt szigorúan be kell tartani.

"Három szabály létezik, amelyek betartásával megvédhetjük magunkat: a maszk helyes viselése, távolságtartás, valamint a kéz higiéniája. Ha nem figyelünk oda ezekre a szabályokra még jobban az iskolai év megnyitásának közeledtével, akkor tragikus helyzet lesz " – figyelmeztetett Virgil Musta temesvári főorvos is, aki országosan ismertté vált a COVID-19-cel diagnosztizált betegek hatékony kezelése kapcsán.



Az orvos azt is hangsúlyozta, hogy tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy a műtéti maszkot meghatározatlan ideig viselhetik, mert nem lesz következménye annak, hogy hetekig használják. Musta szerint a műtéti maszkot legfeljebb négy órán keresztül szabad viselni, és ha nedves lesz, akkor annál gyorsabban is le kell cserélni.



"Ha a szakértői ajánlások sorrendjében vesszük, akkor a legjobbak az FF3, FF2 típusú maszkok, ezeket követi a helyesen, legfeljebb négy órán keresztül használt műtéti maszk, majd a különféle textilanyagokból készült maszkok. A fertőtleníthető textilanyagból készült maszk viselése azonban sokkal jobb megoldás, mint egy olyan műtéti maszk viselése, amelyet napokon keresztül hordanak és nem lehet fertőtleníteni” – foglalta össze a legfontosabb információkat a maszkviselésről Virgil Musta.



A helyes maszkviselés az iskolai év közeledtével ismét kiemelt témává válik. A járványügyi szakemberek arra buzdítják a szülőket, hogy gyerekeiknek is hangsúlyosan hívják fel a figyelmét a védelemnek erre a fontos eszközére. (ziare.com/hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!