Az itthon vakációzás öröme: végtelen autósorok

A vakáció és szabadságszezonban azok, akik a hatósági intésekre hallgattak, és nem mentek el külföldre nyaralni, hanem úgy gondolták, hogy itthon keresik fel Románia turisztikai központjait, hatalmas, lépésekben tett karavánutazásban részesülhetnek – írja a Pro TV.



A ProTV egyik tudósítója, Rareș Năstase, a Prahova völgyében filmezett le egy autósorban töltött vakációs pillanatot, ahol a szebeni településeken keresztül húzódott a kocsisor. A több kilométeres torlódásnak az oka egy útjavítási pont volt.



Rareș Năstase felháborodott Facebook-bejegyzésben tette szóvá az esetet, ami szerinte az emberek átverése.



„Végtelen sorok minden hétvégén, egy jelzőlámpa miatt, amit az úton végzett munkálatok miatt helyeztek ki, amit egyhamar nem fejeznek be. Fontos európai útszakasz Szeben felé, Nyugat fele. Az ellentétes sáv egy hosszú parkoló: a 4 perces videó még folytatható lett volna…” – írja a bejegyzésben, amelyben megjegyzi, hogy érezhető a romániaiak jelenléte, akik nem mennek külföldre nyaralni. „Erre a hatóságok is számíthattak, ez várható volt” – jelenti ki, majd folyatja: „Viszont a hatóságok azt az érzést keltik, hogy elfelejtették ezeket a munkapontokat, mintha kihívóan a vakációban kezdenének neki, és nem fejezik be, ez átverés.”







Egyik olvasónk hasonló élményről számolt be a Transzfogarasi útról: becslése szerint 4 kilométeres volt a sor, az autók 0,5 kilométer/óránkénti sebességgel haladtak, „gyalog hamarabb fel lehetett érni”. Véleménye szerint mindezt az okozta, hogy a parkolókat elfoglalják „butikok”. Ezért az autók lassítanak, vagy meg is állnak az úton, az emberek meg így csodálják a természet szépségeit, vagy fényképkezednek. S ha egy megáll, mindenki megáll. „Érdekes, nem voltak dühösek az emberek. Talán a sofőrök egy kissé” – tette még hozzá. (stirileprotv, hírszerk.)

Nyitókép: Rareș Năstase Facebook-oldala

