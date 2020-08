Online 273 ezer, élőben 10 ezer érdeklődője volt a pénteken véget ért Kolozsvári Magyar Napoknak

Péntek este Bacsó Péter legendás A tanú című filmjének főtéri vetítésével véget ért a tizenegyedik kiadásához érkezett és a járványhelyzet teremtette körülmények miatt az idén csak három napig tartó Kolozsvári Magyar Napok. Az augusztus 19-21. között 11. alkalommal megszervezett kolozsvári kulturális seregszemle 100 programpontján közel 10.000 résztvevő volt jelen, az online térben pedig 273.000 érdeklődőhöz jutottak el a magyar napok eseményei – köszönhetően az idén különleges újításnak számító KMN-tévének is - tájékoztatnak közleményükben a szervezők.



A programkínálatban szereplő 100 esemény mindegyikén a részvétel előzetes regisztrációhoz (ingyenes, névre szóló belépőjegy kiváltásához) volt kötött, az ülőhelyek számát pedig az előírásoknak megfelelően korlátozták. A különböző események döntő többsége szabadtéri helyszíneken (a Bánffy-udvarban, a Romkertben vagy épp Kolozsvár Főterén) kapott helyet, a résztvevőknek pedig be kellett tartaniuk minden, a szakhatóságok által megszabott óvintézkedést.



"A szervezők az idei évben is arra törekedtek, hogy a programkínálatban minden korosztály megtalálhassa az őt érdeklő eseményt, az utazási és határátlépési korlátozások miatt pedig az anyaországi és a más országokból érkező meghívottak, illetve produkciók mellet az idén még nagyobb hangsúlyt fektettek a helyi – kolozsvári és erdélyi – kulturális kínálatra" - írják a közleményben.



A szigorítások és korlátozások ellensúlyozásaként az idei év egyik különlegessége volt az az online közvetítéssorozat, amely a rendezvény három napja alatt folyamatosan elérhető volt. A szervezők tájékoztatása szerint a KMN-tévén és a Magyar Napok online felületein keresztül 273.000 érdeklődőhöz jutottak el a rendezvény eseményei. A folyamatos élő kapcsolásoknak, közvetítéseknek és stúdióbeszélgetéseknek köszönhetően az idei Kolozsvári Magyar Napok programpontjai beköltözhettek az érdeklődők – biztonságot jelentő – otthonaiba. Mindazok, akik lemaradtak az élő közvetítéssorozatról, a www.magyarnapok.ro oldalon visszanézhetik az archívumban tárolt műsorokat.





fotó: KMN/Vakarcs Loránd

A Farkas utcai Romkertben szervezett záróünnepségen, Kolozsvár polgármestere rövid beszédében gratulált a Kolozsvári Magyar Napok szervezőinek, amiért a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére is lehetővé tették a programsorozatot. „A Kolozsvári Magyar Napok legyőzte a járványt, a résztvevők és szervezők pedig minden szabályt és óvintézkedést betartva fesztiváloztak. Köszönet illet ezért mindenkit, s azért, hogy az elmúlt időszakban együtt tehettük Kolozsvárt egy nemzetközileg is elismert kulturális központtá” – mondta a polgármester., Kolozsvár alpolgármestere a közlemény szerint pedig úgy fogalmazott, az összekuszált mindennapjainkban Kolozsvár biztos pontként van jelen. „Van tudásunk, vannak eszközeink és tenni akarásunk. Köszönet illeti a civileket, pedagógusokat, történelmi egyházainkat, s mindenkit, aki a magyar kultúra megmaradásáért munkálkodik. Ismét bebizonyosodott: Kolozsvár jövőjében érdemes hinni” – mondta Oláh Emese., a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője megköszönte a szervezőknek, a közel száz önkéntesnek, a támogatóknak – kiemelten Magyarország kormányának és Kolozsvár Polgármesteri Hivatalának –, a partnerszervezeteknek és az előadóknak, hogy hozzájárultak az idei rendezvény megvalósításához. „Emberek vagyunk, s ezért teljesen természetes, ha valami történik körülöttünk, arra azonnal reagálunk is. Ugyanez megfigyelhető a Kolozsvári Magyar Napok kapcsán is, mely idén – kényszerűségből – teljesen rendhagyó módon szerveződött meg. Kollégáim nevében is bizton állíthatom: minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy – idei mottónkat is idézve – a három nap során minden legyen, ami csak belefér. Bár még bizonyára időre van szükségünk, hogy leülepedjenek az elmúlt napok eseményei és élményei, egy dologban azonban már most biztosak lehetünk: ha az idén nem lett volna Kolozsvári Magyar Napok, most nem lenne miről beszélnünk. Ezért arra kérek mindenkit, hogy ne az elmúlt évek rendezvényeihez hasonlítsák idei kiadásunkat, hanem ahhoz a lehetőséghez, hogy az idei Magyar Napok akár el is maradhatott volna. Ha csökkentett üzemmódban és korlátozott résztvevőszámokkal is, de újra találkozhattunk, s úgy gondolom, ez önmagában is eredmény. Most lesz egy évünk, hogy valóban legyőzzük a vírust, hogy minden visszaállhasson a normális kerékvágásba, és hogy jövőre újra, akkor már remélhetőleg a ˂˂Minden belefér!>> mottó jegyében találkozhassunk a 12. Kolozsvári Magyar Napok keretében” – idézi a tájékoztató Gergely Balázst, aki beszéde végén külön köszönetet mondott annak a mintegy 60 fős tévéstábnak, amely – Erdélyben eddig példátlan módon – három napon keresztül folyamatos élő közvetítések segítségével juttatta el a magyar napok eseményeit azokhoz is, akik a korlátozások miatt személyesen nem vehettek részt a programpontokon. „Rendkívül nehéz feladvány volt egy ilyen nagyszabású közvetítésfolyam technikai hátterének a kiépítése, deéskoordinátoroknak köszönhetően minden zavartalanul működött” – zárta beszédét Gergely Balázs.