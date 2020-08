Olt megyében valaki fél év alatt majdnem tízezerszer hívta fel az 112-öt

Az év első felében az 112-öt 4,8 milliószor tárcsázták Romániában, ennek csak kicsivel több mint fele, 2,6 millió hívás volt indokolt, a többiben vagy olyan esetben tárcsázták a sürgősségi hívószámot, amikor nem kellett volna, vagy olyan esetben, amikor viccelődtek vagy sértegették az ügyfélszolgálatost.



Az idei rekordot egy Olt megyei személy tartja, aki fél év alatt 9544-szer tárcsázta a segélyhívószámot, de még 44 olyan "kollégája van" akiknek a hívásai száma meghaladta az ezret.



Giurgiu megyében például egy férfi, aki Iulianként mutatkozott be, 1500-szor tárcsázott, és persze egyszer sem volt szüksége sem a rendőrség, sem a mentőszolgálatok, sem a tűzoltóság, sem a csendőrség segítségére, ehelyett mindenféle ürügyet kitalált. Iuliant aztán azonosították a rendőrök, kapott egy nagy bírságot, és aztán leszokott a hívogatásról.



Iulianhoz hasonlóan még sokan telefonálgattak így országszerte, így egy Ilfov megyei személy 7573-szor, egy Vaslui megyei 6779-szer, egy Neamț megyei 5695-ször, egy Kolozs megyei meg 5563-szor hívta a hatóságokat.



Természetesen az ilyesmi bírságot von maga után, hiszen a segélyhívó indokolatlan foglalása kihágásnak minősül. Amennyiben például a hatóságokat fölöslegesen riasztja valaki, és azok ki is mennek a helyszínre, a "jutalom" 4000 lej és 400 óra közhasznú munka kiszabása is lehet. (rfi)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!