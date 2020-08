Megnyílt Maros Megye Turisztikai Információs Irodája

Péntektől turisztikai információs iroda fogadja Marosvásárhely főterén a városba érkező turistákat. Maros Megye Turisztikai Információs Központját a Maros Megyei Tanács és a Visit Maros Egyesület hozta létre a Kultúrpalota földszintjén, a város legforgalmasabb pontján, hiszen a Kultúrpalota Maros megye egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága.



Az információs központ munkatársai a Maros megyében található turisztikai látványosságokról, a természeti és aktív turisztikai kínálatról, tematikus útvonalakról, kulturális, vallási, gyógyászati vagy szabadidős tevékenységekről nyújtanak információkat, de a turisták a szállás- és étkezési lehetőségekről is kérhetnek tájékoztatást. A turisták több nyelven is érdeklődhetnek a felsorolt információk kapcsán, de a személyes tájékoztatás mellett tanulmányozhatják a Visit Maros Egyesület kiadványait és információs anyagait is. A turisztikai irodában működik egy érintőképernyős információs kiosk is interaktív térképékkel. Emellett minden látogató letöltheti a Visit Mureș mobil alkalmazást, hogy a turisztikai irodából kilépve is megtalálják azokat az aktuális információkat, amelyek érdeklik őket.



Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke a megnyitón elmondta: „Újabb fontos cél valósult meg azzal, hogy ma átadjuk a megyei turisztikai információs irodát, ahol a turisták nemcsak a megyeközpont látnivalóiról, hanem Maros megye minden turisztikai attrakciójáról hasznos információkat kaphatnak. Az idegenforgalom előmozdítása az elmúlt négy év egyik prioritása volt. Első lépésben a megyei önkormányzat létrehozta a Visit Maros Egyesületet, hogy legyen egy olyan szakmai egyesület, amely képviselni és népszerűsíteni tudja Maros megyét a turisztikai vásárokon. Az egyesületnek köszönhetően Maros megye négy éve folyamatosan jelen van a szakmai rendezvényeken, és az egyesület időközben kifejlesztett egy turisztikai mobil alkalmazást, és elkészítette Maros megye turisztikai weboldalát is.”



A tanácselnök hangsúlyozta, a megyei önkormányzat folytatni fogja az idegenforgalom fejlesztését célzó projekteket és beruházásokat.



„Maros megyében sok turisztikai látványosság található, de nem elég csak ezek népszerűsítésével foglalkozni. A következő években a turisztikai infrastruktúrát is szeretnénk fejleszteni. Múlt hónapban nyitottuk meg a Via Transilvanica útvonal Maros megyei szakaszát, és megtettük az első adminisztratív lépéseket annak érdekében, hogy két kerékpáros útvonalat alakítsunk ki, egyet a Nyárádmentén, egy másikat pedig a Mezőségen a kisvasút nyomvonalán" – emelte ki Péter Ferenc.



A turisztikai irodát működtető Visit Maros Egyesület vezetője, Szőcs Levente szerint a központ megnyitása azért fontos, mivel ezentúl „a turisták nem csak online platformokon, hanem közvetlenül is kérhetnek tájékoztatást az őket érdeklő látványosságokról és információkról. Mivel a világjárvány miatt idén visszaszorult a külföldi turizmus, a szolgáltatók most főleg a belföldi turizmusra összpontosítanak. Ez a turisztikai irodának is egy kihívás, hiszen a megye lakosainak és a belföldi turistáknak az érdeklődését kell felkeltenünk a helyi értékek, Maros megye értékei iránt. Arra bátorítok mindenkit, fedezzék fel régió látnivalóit, és biztos vagyok benne, hogy sok újdonságot fedezhetnek fel itthon is, olyan helyeket és információkat, amelyekről eddig nem tudtak"- összegzett Szőcs Levente.



A Visit Maros Egyesület menedzsere egy felhívással fordult a turisztikai szolgáltatókhoz és a turisztikai attrakciók, hogy ha szeretnék, hogy az turisztikai információs irodában népszerűsítsék őket, akkor küldjék el az információs anyagaikat az egyesületnek.



A Maros Megyei Tanács mellet a Maros Megyei Múzeum és a Maros Megyei Maros Megyei Barlangi- Hegyimentő Szolgálat is alapító tagjai a Visit Maros Egyesületnek, és mint állandó partnerek segítik az egyesület munkáját.



A turistáknak aktuális információkat kell nyújtani, és ez a turisztikai iroda éppen ezért fontos a városnak és Maros megyének, emelte ki a megnyitón Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója.



„A megyének van jó pár országos és nemzetközi szinten is ismert látnivalója, ilyen Szováta vagy Segesvár, de Marosvásárhelyt már kevésbé ismerik, és ezen változtatnunk kell, ehhez pedig egy jól kigondolt stratégiára van szükség. Marosvásárhely egy city-break desztináció kell legyen. Ebben van városunk számára a legnagyobb turisztikai potenciál. Három erős adottságunk van: a kulturális örökségünk, a bevásárlóközpontjaink és a klinikai szolgáltatásaink sokszínűsége. Ezen potenciálok kiaknázása jelentené a városi turizmus fellendítését. A megyei turisztikai információs iroda létrehozását a Maros Megyei Tanács finanszírozta, és a megyei múzeum, valamint a Visit Maros egyesület csapata alakította ki. A munkálatokat hely cégek végezték. Az irodában elhelyeztünk pár szecessziós és Art Deco bútordarabot is, mert szeretnénk mindenkinek megmutatni ezeket a helyi értékeket”- fogalmazott Soós Zoltán múzeumigazgató.



A turisztikai iroda megnyitóján Kovács Róbert, a hegyimentőszolgálat vezetője azt emelte ki, hogy az információs központban nem csak a hegyi útvonalakról kaphatnak információkat a látogatók, hanem arról is, hogy hol vannak védkunyhók, és vészhelyzet esetén, hogyan kérjenek segítséget. „A hegyimentő szolgálat munkatársai folyamatosan ellenőrzik és karbantartják a hivatalos turisztikai útvonalakat és jelzéseket, hogy a turisták biztonságosan túrázhassanak. Folyamatos kommunikálunk a marosvásárhelyi irodában lévő kollégáinkkal, hogy tájékoztassuk őket az időjárási figyelmeztetésekről, hogy tanácsot adhassunk a turistáknak, ha az időjárási viszonyok miatt valamilyen veszély áll fenn a kirándulásuk során" - mondta Kovács Róbert .



Maros Megye Turisztikai Információs Irodája péntektől kezdődően a hét minden napján 9:00-17:00 között lesz nyitva, hogy hasznos információkkal lássa el a külföldi és belföldi turistákat. (közlemény)

