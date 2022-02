Karneváli hangulat az Igen-flashmobon

A pozitív flashmobról a pozitivblog.freeblog.hu honlapról értesülhettek a résztvevők, ahol a következő szöveget olvashatták: Legalább egy perccel 17.00 előtt légy a helyszínen. Legyen nálad egy tárgy, amelyre jól láthatóan rá van írva a szó: IGEN. Légy kreatív a tárgy kiválasztásában. Légy derűs, mosolyogj, örülj a tavasznak! 17.10-kor fordulj sarkon és menj el! Miért ez a flashmob? Mert az IGEN emberibb, mint a NEM. Mert az IGEN-t nem tesszük függővé attól, hogy valaki NEM-et mond nekünk. Mert az IGEN-re törekedni JÓ. Fontos, hogy te is velünk légy és hogy szólj másoknak is! Szerezz magadnak és környezetednek 10, feltételek nélküli pozitív percet!

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 78 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 32 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 179 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 96 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 61 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 144 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 44 Nem sokat gondolkodtam ezen 373