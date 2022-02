Nagy Zsolt egy napja

Napi teendők intézése reggel 10 óra tájban

A heti ügyvezető elnökségi gyűlés Kolozsváron

"Kolozsváron jártam egyetemre villamosmérnöki szakon -- egy ideig átlag-egyetemista életet éltem: szórakozás, barátok, barátnõk, KMDSZ-buli, satöbbi. Aztán egyszer elmentem a KMDSZ-hez valami pályázat-ügyben. Éppen diáktanács-ülés volt, és mivel a pályázatot a végén tárgyalták meg, végig kellett hallgassam az egészet. Többek között arról volt szó, hogy a diáktalálkozóra nincsen, aki beszervezze az együtteseket. Eszembe jutott, hogy én tudnék segíteni -- erre azt mondták, hogy ok, csináljam meg. Így kezdõdött a KMDSZ-tevékenységem.'93-ban a diákszervezetek is delegálhattak képviselõt az SZKT-ba, én pedig bekerültem, mivel érdekelt a politika. Nem jelentett ez különösen nagy aktivitást, 2-3 havonta beültem az ülésre és hallgattam -- próbáltam megismerni a rendszert. A leginkább az lepett meg, hogy mennyi fölösleges duma folyik -- addig én csak KMDSZ-gyûléseken vettem részt, melyek baráti körben zajlottak, teljesen informális hangulatban. Persze késõbb rájöttem, hogy nem mindig fölösleges annyit beszélni."

"95-ben a IV. RMDSZ-kongresszust Kolozsváron szervezték meg -- azt mondtuk, hogy ebbõl a KMDSZ-nek is ki kell vennie a részét. Elmentünk hát az ajánlatunkkal a Kolozs megyei RMDSZ-irodába, ahol eléggé vegyes fogadtatásban részesítettek -- volt, aki nagyon lelkesedett, volt, aki nem annyira, dehát végül elfogadták a partnerséget. A kongresszus után megkerestek, hogy az országos kolozsvári RMDSZ ügyvezetõ elnökségének önkormányzati osztályán dolgozzam -- én örömmel el is fogadtam az ajánlatot. Késõbb felkértek, hogy vállaljam el az ifjúsági alelnökséget, ami azt jelentette, hogy az ifjúsági szervezetekkel kellett tartsam a kapcsolatot, valamint az RMDSZ ifjúságpolitikájába volt beleszólásom.Azután '96-ban jöttek az önkormányzati, majd parlamenti és országos választások -- akkor az országos kampánystáb alelnöke voltam. Szerveztünk egy külön ifjúságnak szóló kampányt, ami azt jelentette, hogy körbefociztuk egész Erdélyt -- 6,5 kilót fogytam akkor."Nem egyszerû dolog mobiltelefonon beszélni és két gyermekkel navigálni Kolozsvár belvárosában..."Nem mondom, hogy egyáltalán nincs szabadidõm, de sajnos nem tudok annyi idõt tölteni a gyerekekkel, amennyit én szeretnék -- az idõ rövidségét viszont a kapcsolat intenzitásával próbálom pótolni."A papírok kitöltése a rendõrségen legalább egy óra, ráadásul kommunikációs problémák is felmerülnek: a másik autó tulaja holland, a rendõrségen pedig senki nem tud sem angolul, sem pedig németül. Akarja vagy sem, de Zsoltnak tolmácsolnia kell.A koccanás, illetve a rendõrségen való várakozás miatt sajnos nem jött össze a Maros megyei RMDSZ-ügyvezetõ elnökkel való egyeztetés, így csak az éppen átalakítás alatt álló vásárhelyi elnökségi hivatal szemléjére jut idõ."Nagyon büszke vagyok arra, hogy az országos hivatalban munkatársaim mind fiatalabbak nálam. Nem mintha valami bajom lenne más generációk képviselõivel, de ebben a munkában nagyon nagy szükség van arra a rugalmasságra és reakciókészségre, mely a fiatalságra jellemzõ.Persze a fiatalabbaknak bizonyítaniuk kell -- az elvárások pedig nagyobbak, mint egy idõsebb, tapasztalt ember esetében. Ha azonban sikerül bizonyítani, én azt tapasztaltam az RMDSZ-en belül, hogy a kor nem számít: mikor kampányt szerveztem, senki nem ütközött meg azon, hogy 25 éves vagyok.""Az RMDSZ ügyvezetõ alelnökeként belsõ szervezési kérdésekkel foglalkozom Ez konkrétan azt jelenti, hogy a 22 területi szervezettel tartom a kapcsolatot -- ami heti legalább 1-2 kiszállást jelent. A tapasztalat azt mutatja, hogy semmi nem pótolja a személyes kapcsolatfelvételt: nem lehet Kolozsvárról, az országos központból úgy irányítani az embereket telefonon, hogy nem tudom, kivel is beszélek. Ezenfelül személyesen olyan dolgokról is lehet beszélni, ami nem fér bele egy pár perces telefonbeszélgetésbe: így nagyon pontos képet lehet kapni a helyi politikai erõviszonyokról, egyáltalán a szervezet konkrét életérõl."Zsolt, amint szemügyre veszi a felújítás alatt álló RMDSZ-elnökségi hivatalt Marosvásárhelyen."Több cég is megkeresett olyan állás-ajánlattal, mely nagyjából megegyezne a mostani munkámmal. Amerikában azt mondják, a politika is egy termék, amit el kell adni, de én úgy gondolom, hogy az, amit most csinálok, több mint egy termék eladása. Ugyanakkor természetesen felmerül egy olyan szempont is, hogy én 32 éves leszek: már nyolc éve vagyok ügyvezetõ alelnök az RMDSZ-nél és tudom azt, hogy a munkaerõpiacon 35 éves korig kapósak az emberek. Lehetséges, hogy egyszer majd úgy érzem, váltani kell, de jelen pillanatban ez nem foglalkoztat.""A politika nem csak az, ami látszik. A politika olyan, mint a színház -- van az, ami a színpadon történik, de rengeteg munka folyik a színfalak mögött -- a díszletek, próbák, a rendezés satöbbi. Én vállalom a színpadi fellépést is, de leginkább a háttérmunkában látok fantáziát. A kampányra való felkészülés például nem abból az 1-2 hónapból áll, amikor mindenki plakátol. Idõközben a szervezeteket meg kell erõsíteni, az embereket képezni kell, folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik szervezet gyengébb és hogy ezen miképp lehet segíteni: akár az emberi erõforrások biztosításával, akár infrastrukturális fejlesztéssel."Az éppen elkészült Bartók-szobor egyelõre egy sarokban várja, hogy felállítsák."A politikusokat alapvetõen két csoportra lehet osztani: vannak kolerikusak, és vannak nyugodtabb, pragmatikus beállítottságúak. Az alapvetõ kérdés az, hogy álomként akarod-e kezelni ideáljaidat, vagy pedig valóra is akarod-e váltani õket. Ha igen, akkor reálpolitikussá kell válnod, és el kell gondolkozz azon, hogy milyen lépéseket kell megtegyél annak érdekében, hogy valóra váljanak."Hazafelé érkezik a telefonhívás, hogy a KMDSZ-diáknapokra kivonult a csendõrség egy olyan engedélyt kérve, melyrõl a szervezõknek tudomásuk sem volt -- Zsoltnak néhány rövid telefonbeszélgetéssel sikerül elintéznie, hogy a csendõröket visszahívják."Három mobiltelefonnal járok, Connex, Zapp, Orange felállásban. Az Orange-al csak beszélek, a Connex-kártya egy Nokia Communicatorban van, mely azért jó, mert akár autóban is lehet vele internetezni. Remélhetõleg egyszer lesz majd egy olyan rendszer, mely mindhárom elõnyeit egy készülékben fogja egyesíteni. Persze én szerveztem már kongresszust mobiltelefon nélkül, és sikerült. De mikor az ellenfélnek van mobiltelefonja, elõáll a verseny az információ megszerzésében, így nekem is muszáj legyen.Gyorsasága és operativitása miatt nagyon nagy híve vagyok a technikának, és ezt az RMDSZ-en belül is próbálom meghonosítani: például annak idején az elsõ politikai szervezet voltunk Romániában, mely állandó elektronikus kapcsolatban volt területi szervezeteivel. '99-ben digitális fényképezõgépet vásároltunk, és így élõben küldhettünk laptopról fényképeket, híreket, tudósításokat a különbözõ kampányokról -- ez is premier volt a romániai politikai életben."