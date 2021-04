A felséges esküvő szóviccekben, percről-percre

11:39: Figyelem! Ez a cikk olyan rossz lesz, hogy a cikk fog az olvasókra kattintani.



11:45: Azon tanakodunk a szerkesztőségben, hogy vajon milyen lehetett a tegnap esti royal petting.



11:47: Ez az esküvő biztos nagyon fel fogja tenni a mércét a többi házasulandó uralkodónak a földkeregségen. Itt van pl. David Beckham is, eléggé beckhaményítettek a meghívottak terén.



11:53: Katenek barna middle tone-ra van belőve a hajszíne.



Bálint Ferenc (humorista)



Úgy jött össze, hogy pár napja még Angliában turistáskodtam, és az esküvő színhelyét, a Westminster apátságot látogatva, a barátnőm megjegyezte, hogy milyen érdekes, hogy hamarosan ugyanitt, ugyanezen a soron fog bevonulni az esküvői menet. Érdekes kísérletnek ígérkezett tehát, hogy elsétáljunk a középen az oltárig - csak úgy, nézzük meg, milyen érzés lesz majd ugyanez a királyi párnak. Miután végigsétáltuk azt a pár métert jöttem rá, hogy a rossz oldalon állok, felcseréltük a helyeket - de ilyenkor ugye, már bunkóság lenne elrontani azt a cuki hangulatot. Mindenesetre, talán én vagyok az egyetlen, aki tudja, mit tapasztal majd Kate Middleton útban az oltár felé. [salto royale]

Csutak István (fejlesztéspolitikai szakértő)



Vizet nem vihet Moni és Irinel vagy Oana és Pepe történetének.

Alig várom az OTV-ben “Az igazság Kata és Vilmos házasságáról!” c. műsort.

Hogy új munkahelyek tízezrei jelennek meg az eseményre látogató turisták milliónak kiszolgálására?

Soztán. Nucit tessék megnézni, libegő levélkében. [salto royale]

Gáspárik Attila (biciklis)



A válópert tízezren, ha nézni fogják. [salto royale]

Albert Antal Orsolya (újságíró)



Kár, hogy Angliában nincs egy Las Vegas szerű hely, ahová Katáék leléphettek volna a nagy cécó elől . Ők is, mi is jobban jártunk volna. [salto royale]

Szakáts István (motion designer)



Pont annyira érdekelnek engem az ő esküvőik, mint őket az enyéim. [salto royale]

Keszeg Anna (irodalmár)

Kommentként a kedvenc linkem!

[salto royale]

Ilyés Szabolcs (politológus)



Nem tudom hol van az esze ennek a csajnak: férjhez megy egy olyan pasihoz, aki már 29 éves, de még mindig a nagyanyjánál lakik... [salto royale]



: A főszerkesztő meglátta, hogy milyen mélyre süllyedtem ezekkel a szóviccekkel, és rám parancsolt, hogy williámgyorsan tegyek fel néhány rendes poént.: Még csak gyülekeznek a vendégek a londoni Westminster apátságban. Biztos sokan fognak visszaemlékezni rá mikor William kicsi volt és megkérdezték tőle, hogy melyik a kedvenc mértani alakzata. De a dada nem engedte, hogy válaszoljon, és bevágta helyette: Vilmos(é) kör! Te?: Magyar vonatkozású hír: a Katering részeként sajnos nem szolgálnak fel Vilmoskörte pálinkát.: Az új párt bemutató biók szerint Vilmos Charles és Diana gyermekeként, Charlesármetszéssel született.: Közérdekű közlemény: amennyiben unlike-olni szeretné a cikkünket, először kérjük lájkolja azt!: Azt nem mondhatjuk, hogy kalaptalanul öltöztek ki a nők erre az eseményre.: Az internet tele van az esküvőről szóló hírekkel, beindult a royal webbing.: Sarah Ferguson, a királyi család fekete báránya nem kapott meghívót. Számára elmarad a fergieteges lakodalom. Viszont ittvan a spanyolajkú halak kultikus zenésze: El Ton John.: A menyasszony érkezését hatalmas ovuláció fogadja.: Biztos forrásból érkezett az infó: egy különgép indult a Kalapagos-szigetekről, melyeken csak fejfedőket szállítottak.: Mindenki azt a pillanatot várja, amikor Vilmos felhúzza menyasszonya ujjára a Kateringet.: Kár, hogy Vilmos öccse nem szakított a Rolls Royce-os hagyományokkal. Minden újságban szalagcím lehetett volna: Harry's on Ford.: A hírszerkesztőnk szerint a vőlegény vele egyidős, együtt gyerekeskedtek.: Ha Charles herceget legyűri a mai nap feszültsége, nyugtatóul kap egy camillás borogatást.: A vőlegény öccse megint leitta magát a tegnapi legénybúcsún, ezért elaludt. William költögette: harry up!: Ha a canterbury érsek úgy döntött volna, hogy nem vállalja a ceremóniát, az lett volna az igazi canter-sztrájk.: A legtöbb vaku a puszi Kate idején fog villanni.: A bulvársajtó a tegnapi görbe estet firtató kérdéseit William öccse elharrytotta.: Vajon Vilmos csak két puszit nyom Kate orcájára, vagy bevállal egy middle tongue-ot?: Speciális üzenetet kapott a vőlegény, melyet Tell Vilmos szóban ad át.: A királyi palotában William feleségének nem csak egy külön hálószobája lesz, hanem kate emelete.: Bevonult a menyasszony a templomba, tiszteletére az apátságot kateoldalt fák szegélyezik.: A nászéjszaka után csak délutánra várható a pár megjelenése, ugyanis William Kate alvó.: A mai napon vőlegényből és menyasszonyból férj és felség lesz.: Reméljük, zökkenőmentesen kimondják majd az igent, senkinek nem támadnak hirtelen katelyei.: A kiéhezett tudósítók az esküdt ételt várják.: Ha majd William elfoglalja a trónt, Kate Middletonból Kingstonná avanzsál.: Ha Kolozsváron lett volna az esküvő, akkor a kateágú templomban tartották volna.: Reméljük a menyasszony nem lesz kateszínű, és nem lesz ennek a házasságnak válás a vége.: Az újdonsült hercegnő apósával járja el majd az első táncot, ami ezúttal nem keringő lesz, hanem charleston.: William válasza a bulvársajtó kérdésére, hogy zavarja-e, hogy öccsének nagyobb a sikere a nők körében, mint neki: Nincs harry!: A menyasszony elég lengén van öltözve. Nehogy kateoldali tüdőgyulladást kapjon!: Az újdonsült pár csak békákat fog háziállatként tartani, mert kizárólag a kateéltűeket kedvelik.: A menyasszony kérésére a lakomán a tengerészeknek Kateszersültet szolgálnak fel.: Újabb hírek a menüről: William öccse most is a kedvencét, a harrynget fogja enni.: William és Kate kiválóan mozgatják végtagjaikat. A napokban biztos a Radiohead legújabb albumát, a King of Limbs-et hallgatták.: Amint az ifjú pár kilépett a templomból, üdvrivalgásban tört ki a williamcsődület.: Vajon miből finanszírozták ezt a nagy lovasvonulást? Biztos nem low-budget-ből kellett gazdálkodjanak.: Azért az látszik, hogy a britek mindig nagyon rojálisak vezetőikhez.: Az esküvőnek hivatalos Iphone-appja is van. Androidra is van, de Windows-ra nincs, ami azért, nem túl PC döntés a királyi család részéről.: Kate jól ment férjhez, a társadalmi ranglétrán feljebblépett, így Middletone-ból Uppertone-á változott.: II. Erzsébet királynő az újdonsült párnak egy queenai utat adományozott.: Kate eközben queenjában azt se tudja, hogyan mosolyogjon.: William és hintója előtt lezártak minden kateirányú utcát Londonban.: A Schweppes a királyi esküvő idejére időzítette legújabb üdítője, a britter lemon piacradobását.: Az esti vacsoránál egy queentett fog zenélni.: Az esküvő hivatalos rágója az orbrit volt.: Az ifjú pár szerette volna, ha a nagy nap alkalmából a brit nemzeti kincsnek számító Beatles is fellépett volna. A reunion sajnos objektív okokból elmaradt, bár egy ideig arról szólt a fáma, hogy a gombafejűek még egy feldolgozással is készülnek, a Queen nagy slágerét adaptálták volna, a We are The Champignons-t.: A királyi család kedvenc háziállatai sem maradnak ki a buliból, jó kis corgia lesz.: Vilmos női rajongói sajnálják, hogy bálványuk megnősült és máris egy Free Willy mozgalmat indítottak a Facebookon.: Egy biztos. Hiába volt nagy és színpompás ez az esküvő, a boldogság queentesszenciáját nem a grandiózus lagzi adja.: A Rolls-Royce egy speciális hibrit autóval vitte körbe Williamet.: Olyan cikk-cakkban ment a királyi hintó, mint a william.: Egy dolgot nem értünk: miért maradt le King Kong a meghívottak listájáról?: Az esküvőre meghívott sztárok közt MC Hammer is ott van a bulvársajtó jelentése szerint. A királynő tiszteletére legnagyobb slágerének remixét is előadja a lagzin: Queen Touch This.: Kate és Vilmos queen állnak a balkonon és csókolóznak.: Köszönjük a figyelmet! Az esetleges agykárosodásért nem vállaljuk a felelősséget. Ha véletlenül valaki lemaradt az élő közvetítésről, az keresse a felvételeket a brittorrenten.