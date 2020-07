Az Európai Újságíró Szövetség az Index kapcsán: az EU vezetőinek lépniük kell

Az Európai Újságíró Szövetség (EFJ) hétfőn kiadott közleményében elismerően szólt a legnagyobb magyar hírportál mellett kiálló pénteki tömegdemonstrációról és felszólította Európa vezetőit, hogy védjék meg a média szabadságát Magyarországon – írja a Magyar Újságírók Országos Szövetsége.



Mogens Blicher Bjerregård, az EFJ elnöke hangsúlyozta: többé nem fér kétség ahhoz, hogy Magyarországon nem biztosítják az alapjogokat. A média sokszínűségének lebontásával az állampolgárok egyre kevésbé férnek hozzá a független és ellenőrzött információkhoz.



„Az EFJ maradéktalanul szolidáris az Index dolgozóival. Büszkék vagyunk arra, ahogy reagáltak. Felszólítjuk az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy indítsanak vizsgálatot a magyarországi médiaviszonyok, a tulajdonosi struktúra és a pluralizmus leépítése miatt. Itt az ideje a tetteknek!” – mondta Ricardo Gutiérrez a nemzetközi szakmai szervezet főtitkára.



A közlemény megjegyzi, hogy 2019 decemberében több rangos szakmai szervezet (International Press Institute, Article 19, Committee to Protect Journalists, European Centre for Press and Media Freedom, European Federation of Journalists, Free Press Unlimited és a Reporters Without Borders) közös jelentésükben szóvá tették, hogy a magyar kormány 2010 óta szisztematikusan bomlasztja a sajtó függetlenségét, szabadságát és pluralitását. Megosztottá tette az országban lévő médiapiacot és az újságírók közösségét, így az Európai Unió tagállamai közül egyedülálló módon ellenőrzése alá vonta a sajtót. (muosz.hu, hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!